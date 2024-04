Nederlands wielersucces in Ronde van Romandië: Maikel Zijlaard stunt en verslaat oud-wereldkampioen

Het voorjaar van Mathieu van der Poel was op zijn zachtst gezegd imponerend. Met winst in de E3 Prijs, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was hij overduidelijk de beste in de kasseienklassiekers. Met een derde plek in Luik-Bastenaken-Luik toonde hij ook zijn klasse in de heuvels. Is daar in de toekomst meer te halen?