Wielrenner Julian Alaphilippe onthult reden achter slecht voorjaar: 'Wilde niet dat men dacht dat ik het verzon'

Voor Soudal-Quick Step en Julian Alaphilippe is het nog geen succesvol voorjaar gebleken. De Fransman kwam er niet tijdens de klassiekers niet aan te pas en vertelt nu dat dit door een blessure kwam. Achteraf was zijn beslissing om toch te koersen de verkeerde, zo stelt hij.

In gesprek met Le Parisien vertelt Alaphilippe waarom zijn voorjaar maar niet uit de verf kwam. Tijdens de Strade Bianchi ging de Franse oud-wereldkampioen onderuit. Hier bleef hij last van houden en na medische test was een breuk in zijn kuitbeen aan het licht.

Doorrijden

Alaphilippe verhulde zijn blessure en reed nog verschillende koersen. ""Ik heb er niets over gezegd omdat ik niet wilde dat men dacht dat ik iets verzon", vertelt de Fransman. "Maar ik heb veel last gehad na die val."

Zijn ploeg liet de keuze bij hem of hij wilde blijven rijden. Dat deed Alaphilippe. "Het was een verkeerde beslissing om dat te doen. In die zware koersen moet je sowieso 100 procent zijn. Met mijn blessure was dat onmogelijk. Ik was gemotiveerd en ik wilde niet passen na al mijn inspanningen, maar ik had me moeten verzorgen. Maar nu ligt het achter ons."

Wout van Aert

Alaphilippe is niet de enige renner met een verpest voorjaar door blessures. Wout van Aert kwam tijdens Dwars door Vlaanderen erg hard ten val en moest daardoor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix laten schieten. Een flinke klap voor de Belg, die zijn voorbereiding volledig gericht had op de twee monumenten. Alsof dat nog niet genoeg was, moest de renner van Visma | Lease a Bike ook de Giro d'Italia missen.