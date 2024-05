Ontketende Tadej Pogacar neemt ondanks valpartij de leiding in Giro d'Italia

Tadej Pogacar heeft de tweede etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Een rit die op het lijf was geschreven voor de klassementsrenners, werd meteen een prooi voor dé grote favoriet voor de eindzege. Net voor de slotklim viel de Sloveen zelfs nog even op het asfalt, maar zelfs dat kon hem niet stoppen.

Gelijk na het wapperen van de vlag gingen vijf Italianen in de aanval. Filippo Fiorelli (VF Group Bardiani-CSF Faizanè), Davide Bais (Polti Kometa), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Martin Marcellusi (VF Group Bardiani-CSF Faizanè) en Christian Scaroni (Astana Qazaqstan) reden weg. Het peloton liet de voorsprong tot oplopen tot maximaal vier en een halve minuut, maar behield de controle door kopwerk van de ploeg van Tadej Pogacar en Team Ineos-Grenadiers.

Profiel van de tweede etappe van de Ronde van Italië van 2024. © Giro d'Italia

Op 44 kilometer van de meet besloot Piccolo om alleen verder te gaan. De Italiaan had het tempo er goed in zitten en in eerste instantie liep zijn voorsprong iets uit op het peloton.

Valpartij Pogacar en Kooij

Met nog iets meer dan zestig kilometer te gaan lag er ineens een handvol renners op de grond. Daarbij lag ook Olav Kooij. De Nederlandse sprinter moet het doen voor Visma | Lease a Bike deze Giro en sprintte even daarvoor nog naar een paar punten voor het puntenklassement. Hij moest zich laten behandelen bij de medische wagen. Ook Eddie Dunbar lag op het asfalt. De nummer zeven van de Giro vorig jaar had het ook even moeilijk, maar beide renners konden verder.

🚴🇮🇹 | Daarnet in het sprint ging het goed, nu niet... Kooij is betrokken bij een valpartij. Hopelijk met minder gevolgen dan bij Gesink. 💥💥 #Giroditalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/IcP7pXqTsm — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 5, 2024

Ook Pogacar ging onderuit, net voor de voet van de slotklim. Een erg vervelend moment voor de Sloveen, die door een lekke band naar het asfalt gaat.

🚴🇮🇹 | Pogacar valt als gevolg van een lekke band, tsjonge! 🚨🚨 #Giroditalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/ty9jkbdpb3 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 5, 2024

Slotklim

Aan de voet van de slotklim, op zo'n tien kilometer van de finish, had Piccolo nog een voorsprong van 1.15 minuut op het peloton. Pogacar zat daar toen ook alweer bij na zijn ongelukkige moment even daarvoor. Ondertussen waren het zijn ploeg en die van Geraint Thomas die het tempo bepaalden. De voorsprong van Piccolo verdween als sneeuw voor de zon en de klassementsmannen mochten het gaan uitvechten.

Met nog vijf kilometer te gaan hadden een aantal grote namen het lastig. Zo reed Daniel Felipe Martínez aan de staart van de groep, al bleef hij wel aanhaken. Toen was het tijd van Pogacar. Op 4,5 kilometer van de streep viel hij aan. Jhonatan Narvaez in het roze, Ben O'Connor en Geraint Thomas konden nog even volgen, maar moesten de Sloveen ook laten gaan.

Achter Pogacar kwamen de andere klassementsrenners bij elkaar, maar ondertussen reed de Sloveen vrolijk verder. Hij soleerde naar de finish en de eerstvolgende kwam pas na 26 seconden over de streep. Daardoor neemt Pogi de leiding in het klassement en daarmee de roze trui over van Narvaez.

Openingsrit

Pogacar greep zaterdag naast de zege in de eerste etappe. De Sloveense alleskunner begon als favoriet aan de etappe, maar kwam uiteindelijk als derde over de streep. De winnaar van onder meer Luik-Bastenaken-Luik slaagde er bergop niet in om Jhonatan Narváez te lossen en de Ecuadoriaan van Ineos bleek de snelste in de sprint van de uiteindelijke kopgroep van drie. Maximiliaan Schachmann werd tweede.

Robert Gesink

Voor Visma-Lease A Bike begon de zondag met een flinke domper. De ervaren Robert Gesink kwam ten val in de eerste etappe en na onderzoek in het ziekenhuis bleek hij niet verder te kunnen.