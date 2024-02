Topfavoriet Arnaud de Lie geeft op na val in Le Samyn: 'Wat een k*tkoers'

Op voorhand was De Lie de gedoodverfde favoriet om Le Samyn te winnen. Echter kwam het Belgische talent op dertig kilometer van de streep hard ten val. De Lie stapte na een woordenwisseling met zijn ploeg nog wel terug op de fiets, maar niet veel later verliet de sprinter van Lotto Dstny alsnog de Waalse klassieker.

Voordat De Lie ten val kwam kreeg hij te maken met een leegloper en moest hij van fiets wisselen. De 21-jarige sprinter hield zich in eerste instantie koel en leek zich tussen de auto's weer snel aan te kunnen sluiten bij het peloton, totdat hij tijdens zijn achtervolging op hoge snelheid onderuit ging in de bocht.

Direct na zijn valpartij was duidelijk dat de Belg behoorlijk gefrustreerd was wat hij liet merken door zijn opmerking richting zijn ploegleiders. "Wat doe ik hier ook in deze k*tkoers", vloekte hij. Even leek het het erop dat De Lie in de auto zou stappen, maar uiteindelijk stapte hij toch terug op de fiets.

🚴🇧🇪 | Arnaud de Lie wil terugkeren na een fietswissel, maar gaat onderuit en de Belg is woedend. "Wat doe ik hier ook in deze ***koers 😡 😡 😡 #LeSamyn



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/31cOlxuO4b — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 27, 2024

Een duidelijk gefrustreerde De Lie probeerde nog terug te keren in de koers, maar zag al snel in dat dit een uitzichtloze situatie was. Na enkele kilometers besloot hij alsnog om uit de wedstrijd te stappen toen hij aankwam bij de teambus.

🚴🇧🇪 | Arnaud de Lie probeerde het nog even, maar de Belg is er helemaal klaar mee. Hij stapt af en stapt direct de bus in. 😡 #LeSamyn



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/8QTtKU0QfX — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 27, 2024

Parijs-Nice

Of de Belg daadwerkelijk een blessure heeft overgehouden aan zijn valpartij is nog onduidelijk. Op het eerste gezicht was er wel wat schade bij de jonge renner, met een behoorlijk gehavende elleboog en een gescheurde broek.

Voor De Lie en Lotto Dstny is het te hopen dat de schade meevalt aangezien hij aankomende zondag aan de start wordt verwacht van de Franse etappekoers Parijs-Nice. Daar is de ambitie om de eerste overwinning van het seizoen binnen te halen.