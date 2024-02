Geniaal: Steward gaat viraal door ritje op step na zege Wout van Aert in Kuurne-Brussel-Kuurne

Wout van Aert pakte zondag een prachtige zege in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar nadat hij over de finish kwam stal een andere coureur de show. Dat was de steward die Van Aert op een step begeleide na de eindstreep. Rik Bossuyt reageert nu zelf op de media-aandacht rond zijn persoon.

De steward maakte furore door zijn acties na de eindstreep van Kuurne-Brussel-Kuurne. De winnaar moet dan altijd de pers van zich afslaan, maar Bossuyt rende met de Belg mee om hem te beschermen. De steward werd daarna toch wat moe, dus pakte hij zijn elektrische step erbij. Die beelden gingen viraal op het internet, aangezien Bossuyt wel heel grappig naast Van Aert blijft rijden.

Bossuyt

Bossuyt is al jarenlang steward bij de Belgische voorjaarsklassiekers. De 53-jarige Belg reed vorig jaar op een elektrische fiets naast toenmalig winnaar Tiesj Benoot, maar dit jaar had hij dus een step aangeschaft. " Ik heb die step vorige week zelf gekocht. Ik zocht vooral een oplossing voor mijn echte job. Als algemeen directeur van de KBK-scholengemeenschap in Kortrijk moet ik mij vaak van de ene school naar de andere verplaatsen", vertelt Bossuyt tegen Het Nieuwsblad.

'Leuk dat Wout ermee kon lachen'

Bossuyt zag ook dat Van Aert een afbeelding van de twee deelde op zijn Instagram, maar wel met een kleine kwinkslag. De foto was gefotoshopt, waardoor Bossuyt op de fiets zat en Van Aert op zijn step stond. " Leuk dat Wout ermee kan lachen, want ik voelde me er al een beetje ongemakkelijk bij. Het moet over hém gaan, niet over mij. Ik deed gewoon mijn job. "