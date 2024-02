Wielrenner Frederik Frison miste Omloop door bizarre blessure: hond beet in edele delen

De Belgische wielrenner Frederik Frison zou zaterdag zijn opwachting maken in Omloop het Nieuwsblad. De 31-jarige renner van Q36.5 Pro Cycling zou als kopman starten aan de klassieker, maar door een opvallend incident moest hij vanaf de bank naar de koers kijken.

In de dagen voorafgaand aan de Omloop ging Frison langs bij kennissen. In tegenstelling tot een fijne begroeting ging het helemaal mis. Bij Het Nieuwsblad doet Frison zijn verhaal. "Op het moment dat ik binnenkwam, werd ik plots aangevallen door de hond van het gezin, met pijnlijke gevolgen. De hond beet me immers in de edele delen. En zonder in detail te treden: de schade is best groot." Doordat Frison de hond ook van zich af probeerde te duwen, werd hij ook in zijn hand gebeten.

Door de 'aanval' van de hond moest Frison de koers aan zich voorbij laten gaan. Balen voor de Belg, die met pijn thuis op de bank zat. "Sinds vandaag (zaterdag, red.) is de pijn een beetje dragelijk. Al blijft zitten en rechtstaan nog wel pijnlijk. Thuis kijken was natuurlijk niet zo leuk. Anderzijds probeer ik het te plaatsen. Het is nu zo en niet anders, hé."

Bizarre blessures

De blessure die Frison opliep kan zo in het rijtje met bizarre blessures in de sport. Zo moest Biniam Girmay de Giro verlaten nadat hij de kurk van een champagnefles in zijn oog had gekregen. Ook douchen en niks doen blijken manier om blessures op te lopen.