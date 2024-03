Trotse Mathieu van der Poel geraakt: 'Dat was zeker één van mijn meest emotionele zeges'

Mathieu van der Poel is vorig weekend in Italië begonnen aan het nieuwe wielerseizoen en in de komende weken hoopt hij weer hoge ogen te gooien in de voorjaarsklassiekers. De wereldkampioen verlengde ondertussen zijn contract bij Canyon met tien jaar en nam bij zijn sponsor de tijd voor een interview.

Van der Poel won vorig jaar onder meer Milaan-San Remo, Parijs-Roubaix en het wereldkampioenschap. De 29-jarige alleskunner heeft ook voor dit jaar weer grote plannen, maar de competitie is ook niet mis. "Ik lig van niemand wakker", zei hij desgevraagd. "Ik slaap vrij goed, maar Wout van Aert en ik hebben natuurlijk een geschiedenis. Tadej Pogacar doet soms wat klassiekers en dat kan hij ook. Maar dat is alleen maar goed voor mij. Ik moet harder werken om te kunnen winnen."

Tour de France 2021

Van der Poel debuteerde in 2021 in de Tour de France en dat ging bepaald niet ongemerkt voorbij. Er was hoop dat hij wellicht in zijn eerste etappe al de gele trui zou veroveren, maar die missie mislukte. Tot zijn grote teleurstelling, omdat hij graag had gedaan wat zijn legendarisch opa Raymond Poulidor nooit lukte. De Franse publiekslieveling deed jarenlang mee in de top van het klassement, maar wist de leiderstrui nooit te veroveren.

In etappe twee sloeg Van der Poel op weergaloze wijze alsnog toe. Dankzij twee splijtende demarrages én daardoor verzamelde bonusseconden wist hij een dubbelslag te slaan: de etappezege en de gele trui. De tranen stroomden vervolgens over zijn wangen. Opa Poulidor was anderhalf jaar eerder overleden en dat zat hoog bij zijn kleinzoon.

Mathieu van der Poel in het geel van de Tour de France. © Getty Images

"Het was heel speciaal", vertelde Van der Poel, wiens vader Adrie in 1984 ook het geel veroverde. "De geschiedenis die we als familie hebben in de Tour de France is heel bijzonder. Het enige wat er niet aan klopte was dat mijn grootvader er niet meer bij was om het mee te maken. Hij zou natuurlijk heel trots zijn geweest. Het was zeker één van mijn meest emotionele zeges." De gedachte leek de 29-jarige klasbak opnieuw te emotioneren. Na zijn antwoord moest hij even slikken.

Milaan-San Remo

Vorig jaar trad Van der Poel in de voetsporen van Poulidor door Milaan-Sanremo te winnen. "Op de dag af 62 jaar na mijn opa", vertelde hij trots. "Het is tamelijk uniek om zoiets te bereiken."

