Winnaar dramatisch verlopen etappe Baskenland juicht amper, gruwelijke valpartij ontsiert Spaanse koers

De Ronde van Baskenland is donderdag een kleine dertig kilometer opgeschrikt door een zeer zware valpartij in de afdaling van de voorlaatste klim. Een groot aantal renners ging in een bocht naar rechts onderuit. Verschillende van hen zijn per ambulance afgevoerd. De koers werd geneutraliseerd.

Bij die valpartij sloegen onder anderen Remco Evenepoel, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard tegen de grond toen de snelheid te hoog bleek te liggen in een bocht. Langs de kant van de weg weg, in het gras, lagen flinke rotsblokken en een betonnen goot. Een aantal renners kwam daarmee in botsing.

Jonas Vingegaard

Vooral de situatie van Vingegaard, renner van Visma - Lease a Bike, is zorgwekkend. Hij lag minutenlang op de grond met medisch personeel om hem heen. Uiteindelijk werd hij per brancard de ambulance in gereden. Daarbij had hij een masker voor zijn mond. Ploegleider Frans Maassen liet via Eurosport weten dat de Deen bij bewustzijn is.

Visma - Lease a Bike kreeg een week geleden ook al te maken met een zware val van een kopman. In Dwars door Vlaanderen was het Wout van Aert die met hoge snelheid onderuit ging. De Belg liep onder meer gebroken ribben en een gebroken borstbeen en sleutelbeen op.

Remco Evenepoel

Ook Evenepoel was donderdagmiddag een van de grote slachtoffers. De Belg kon de bocht niet houden, kwam in het gras naast de weg, leek even overeind te kunnen blijven, maar sloeg uiteindelijk toch met hoge snelheid tegen de grond en gleed bijzonder lang door. Ook Steff Cras, Sean Quinn, Alexander Cepeda en Natnael Tesfatsion lagen erbij.

Jay Vine (UAE) weer bij kennis

De drie beschikbare ambulances bleven lang op de plek des onheils staan. Na een half uurtje reden de ambulances met daarin in ieder geval Vingegaard en Jay Vine, renner van UAE, uiteindelijk richting het ziekenhuis van Victoria. De dichtstbijzijnde grote stad ligt op een paar kilometer van de koers. Vine is in ieder geval bij kennis, bevestigt zijn ploeg op X.

Roglic en Evenepoel zelf opgestaan

Roglic viel een dag eerder ook al in de Ronde van Baskenland, maar kon toen terugkeren in het peloton. Bij de nieuwe valpartij op donderdag kon hij zelf opstaan en uit de koers stappen. Zittend in een auto van de ploeg kreeg hij de vraag of hij 'ok' was. De Sloveen stak zijn duim op, maar liet ook weten dat hij zich weleens beter had gevoeld.

De blessure van Evenepoel leek op het oog heftiger. Hoewel hij ook zelf opstond, werd hij naar de auto begeleid met een slappe rechterarm. Een gebroken sleutelbeen lijkt minstens de diagnose. Zijn landgenoot Cras is, bij kennis, afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder onderzoek.

Koers stilgelegd

Er zijn maar drie ambulances in de koers aanwezig en die waren allemaal hard nodig om zorg te dragen voor de vele renners die licht- of zwaargewond zijn. De koersleiding besloot daarom om de koers stil te leggen in afwachting van de verzorging van diverse renners.

Nadat de ambulances richting het ziekenhuis waren, kon de koers weer voor een deel hervat worden. De oorspronkelijke kopgroep, met daarin de Fransman Julian Alaphilippe, mocht de laatste 27 kilometer uitrijden en strijden om de etappezege. De rest van de renners reden in slakkentempo richting de finish. Louis Meintjes, de Zuid-Afrikaanse renner van Intermarché - Wanty, kwam uiteindelijk solo als eerste over de streep. Hij juichte nauwelijks.

'Niet hoe je wil winnen'

"Dit is niet hoe je wil winnen. Maar ik ben uiteindelijk ook wel blij dat ik win, want ik voelde me goed. Dit is wel een overwinning, maar het is vooral ongelukkig voor de anderen. Ik hoop dat iedereen die bij de valpartij betrokken is, oké is", zei Meintjes meteen na de finish.