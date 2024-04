Wout van Aert geeft update na operatie: 'Begin me weer als mezelf te voelen'

Eind maart maakte de Belgische wielrenner Wout van Aert een keiharde smak op het asfalt tijdens Dwars door Vlaanderen. De 29-jarige renner van Visma | Lease a Bike kwam ongelukkig terecht: hij brak zijn sleutelbeen en meerdere ribben. Op Instagram laat hij weten hoe het gaat met zijn revalidatie.

Daags na Dwars door Vlaanderen ondering Van Aert een operatie. Daarna was het taak om geleidelijk in beweging te komen, al was het maar met voorzichtige wandelstapjes. Het gaat naar omstandigheden best oké met hem, blijkt uit zijn post op Instagram. "Negen dagen terug was mijn operatie", schrijft hij.

"Ik begin me weer een beetje als mezelf te voelen. Ik hoop snel weer op de fiets te kunnen. Maar ik geef uiteraard prioriteit aan het volledig genezen van mijn wonden en gebroken botten. Ik ben dankbaar dat ik nu meer tijd kan spenderen met mijn geliefden. Ik bedankt iedereen die na de crash voor me zorgt: mijn vrouw, kinderen, vrienden, team, doktoren, verzorgers en therapeuten."

Lachen

Ook doen de vele steunbetuigingen hem veel. "Ik heb nog nooit zoveel berichten gekregen, en ook cadeaus en mailtjes. Ik moet ervan lachen en het laat me minder lijden. Duizendmaal bedankt."

Giro?

De Belgische alleskunner staat op de nominatie om de Giro d'Italia te rijden. De vraag is alleen of dat haalbaar is. Die koers begint op zaterdag 4 mei met een heuvelachtige rit over 143 kilometer van Venaria Reale naar Turijn. Een etappe die Van Aert op het lijf geschreven is.