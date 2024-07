Wout van Aert verklaart wat mis ging bij nieuwe tweede plek in de Tour: 'Jammer'

Wout van Aert spurtte voor de tweede dag op rij naar de tweede plek in de Tour de France. Waar hij donderdag groenetruidrager Biniam Girmay moest voorlaten, bleef dit keer landgenoot Jasper Philipsen hem voor. Van Aert kon zijn stuur wel door midden slaan na de finish. Toch verscheen hij binnen de kortste keren voor de camera voor een heldere analyse.

"Ik kwam net tekort. Jammer", reageerde Van Aert. "De ploeg had supergoed werk geleverd. We geloofden echt in de etappeoverwinning", zei Van Aert die werd gelanceerd door ploeggenoot Christophe Laporte. "Christophe positioneerde me fantastisch, maar reed een tikkeltje te vroeg uit. Ik kon nog niet aangaan en moest een seconde wachten. Toen kwam Jasper met snelheid van achteren."

Twee keer tweede

Voor Van Aert was het de tweede keer dat hij als tweede eindigde, ook finishte hij al als derde en vierde. Een dag eerder werd hij gehinderd door de Franse sprinter Arnaud Démare. Eerder in de Tour raakte hij ook al eens opgesloten in de sprint door Philipsen. In de Tour van 2023 greep de negenvoudig ritwinnaar met twee tweede en twee derde plaatsen ook net naast een etappezege.

De sprint in Pau kwam na een zware koers met een razendsnel begin en waarin het eigenlijk nooit stilviel. "Er zijn genoeg saaie dagen hier, waarin er nauwelijks wat gebeurt. Ineens heeft de helft van het peloton door dat er nog veel ritten komen waarin ze niets kunnen doen. Misschien zijn veel jongens moe, maar als iedereen min of meer even moe is, krijg je mooie koers."

