Wout van Aert zat dicht tegen de tijdslimiet aan in Tour de France: 'Hadden slechts negen minuten over'

Wout van Aert kende een moeizame start van de Tour de France, maar langzaam lijkt hij naar zijn topvorm terug te groeien. In de koninginnenrit deed Van Aert belangrijk werk voor zijn kopman Jonas Vingegaard. Toch verloor hij wederom tijd op geletruidrager Tadej Pogacar. In zijn achterhoofd is Van Aert al bezig met zijn grote doel op de Olympische Spelen, zo liet hij weten aan de pers op de tweede rustdag in Frankrijk.

De openingsweek van de Ronde van Frankrijk verliep voor Van Aert niet zoals hij op voorhand had gehoopt. Toch lijkt hij steeds meer in goede vorm te komen. "Ik voel me nu veel beter dan in de eerste week. Ik was goed begonnen, daarna ging het wat moeilijker. Maar deze week was ik dus goed", begon de 29-jarige Belg op de persconferentie tegen onder andere het Belgische Het Laatste Nieuws.

'De derde week had best wat makkelijker mogen zijn'

Van Aert kende een korte voorbereiding op de Tour, waardoor hij niet in topvorm aan de start kon verschijnen. "Mijn conditie zal nog verbeteren door te rusten na de Tour. Maar het is niet dat ik hier ben gestart met het idee om beter te worden. Ik ben hier voor resultaten: enerzijds door Jonas te helpen, anderzijds door zelf een rit proberen te winnen", aldus de Belg van Visma.

"Voor mij had de derde week best wat makkelijker mogen zijn", gaat Van Aert verder. "Maar dat heb je niet te kiezen. Dinsdag krijg ik nog een kans in de sprint en ook in de rit van donderdag naar Barcelonette, met niet al te lange beklimmingen, wil ik het proberen. Woensdag verwacht ik dat de winnaar uit de vroege vlucht komt. Dat wordt moeilijk."

'We hadden maar negen minuten over voor de tijdslimiet'

In de vijftiende etappe moest Van Aert de groep der favorieten laten rijden, nadat hij belangrijk kopwerk had verricht voor Vingegaard. Toen hij na afloop hoorde hoe snel de favorieten de slotklim waren opgereden was hij diep onder de indruk. "Echt een zware dag. En dan blijken ze vooraan nog het snelste klimrecord ooit te hebben verbroken. Het niveau stijgt elk jaar, dat zie je in de cijfers. De wetenschap wordt beter en de fietsen worden steeds sneller."

De snelheid vooraan de wedstrijd zorgde ervoor dat Van Aert flink moest doortrappen om op tijd binnen te komen. "Ik lag zo ver achter dat ik de radio niet meer hoorde", gaat de Belg verder. "We hebben nog goed doorgereden tot de finish en we hadden maar negen minuten over voor de tijdslimiet. Dat is nooit eerder gebeurd."

'De Olympische Spelen zit al een jaar in mijn achterhoofd'

Een week nadat de Tour is afgelopen begint voor Van Aert misschien wel zijn grootste doel van het wielerseizoen. Op de Olympische Spelen in Parijs wacht voor de Belgische alleskunner een parcours wat hem op het lijf is geschreven. Daar moet hij namens België een gouden medaille in de wacht gaan slepen.

"Ik ben zeker al bezig met de Spelen, dat zit al een heel jaar in mijn achterhoofd. Voor mij is het niet slecht dat er elke dag wordt gekoerst, zo moet ik er niet te veel aan denken. Er zijn nog wat praktische dingen te regelen, dat wel. Maar het is een mooi vooruitzicht", aldus Van Aert over de olympische wegrit in Parijs.

