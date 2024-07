Jonas Vingegaard blijft strijdlustig na dreun van Tadej Pogacar: 'Het is ook niet zo dat hij véél beter is dan ik'

De vijftiende etappe moest de dag worden voor Jonas Vingegaard om tijd terug te pakken op zijn grote rivaal. Echter was het juist Tadej Pogacar die wederom een flinke dreun uitdeelde aan de Deense kopman van Visma | Lease a Bike. Op de tweede rustdag van de Tour de France laat Vingegaard aan de pers weten te blijven vechten voor de eindzege.

De koninginnenrit naar Plateau de Beille bracht niet waar Vingegaard op had gehoopt. Pogacar counterde moeiteloos de aanval op het geel en vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Toch kijkt de kopman van Visma positief terug op de vijftiende etappe. "Ik reed gisteren mijn beste beklimming ooit", begon Vingegaard aan de persconferentie tegenover onder andere het Belgische Het Laatste Nieuws.

'Ik zal blijven vechten'

"Maar als er iemand nog beter is, moet je dat accepteren. Ik was blij en trots op mijn prestatie. Nogmaals: het was de beste prestatie van mijn leven. Dan kan je niet teleurgesteld zijn."

Ondanks de nieuwe tik en de grote achterstand op geletruidrager Pogacar blijft de 27-jarige Deen in de eindzege geloven. "Mentaal breek ik nooit. Ik blijf vechten en zal er alles aan doen om het nog om te draaien", gaat Vingegaard verder.

"Tadej is beter nu, maar ik geloof dat het nog kan. Misschien heeft hij wel nog een slechte dag? Het is ook niet dat hij véél beter is dan ik. Ik leg mij niet neer bij de tweede plaats zonder te vechten."

'Zou liever Tadej aanvallen dan omkijken naar Remco'

De achterstand op Pogacar is gegroeid tot ruim drie minuten, terwijl Vingegaard de tweede plaats verdedigt op twee minuten van Remco Evenepoel. Belgische kopman van Soudal Quick-Step rijdt een zeer solide Tour waarin hij als het moet voor zijn eigen tempo kiest. Dat lijkt tot dusverre de juiste tactiek, waardoor zijn achterstand behoorlijk beperkt blijft.

Is Vingegaard veel bezig met Evenepoel? "Remco is zeker ook sterk, dat zagen we zaterdag en zondag. Maar ik zou liever Tadej aanvallen voor de eerste plaats dan omkijken naar Remco voor de tweede plaats.

