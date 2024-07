Emotionele beelden van huilende Bram Welten na te late finish in de Tour de France

Bram Welten moet de Tour de France verlaten. De regels zijn onverbiddelijk, ook voor de Nederlander. De renner van Team dsm-firmenich PostNL kwam zondag tijdens de loodzware etappe naar de Plateau de Beille te laat over de streep.

Welten heeft de Tour de France na de vijftiende etappe moeten verlaten. De renner van de Nederlands-Duitse ploeg kwam in de zware Pyreneeënrit buiten de toegestane tijdslimiet binnen. "Er waren vandaag niet alleen grote gevechten voorin de race. Ook achterin is hard gevochten en helaas is onze Bram Welten buiten de tijd binnengekomen", meldde de ploeg op X. Daarna volgden emotionele beelden.

"Meteen vanuit de start ging het hard omhoog. Bram heeft geknokt tot aan het einde van de laatste klim naar Plateau de Beille. We zijn trots op hem. Wielrennen kan zo gruwelijk zijn soms. Je mag trots zijn op hoe je gereden hebt in je Tour-debuut. Je hebt altijd alles gegeven voor jezelf en het team en hebt tot het einde gevochten."

Fabio Jakobsen

Welten kwam ruim 57 minuten na ritwinnaar Tadej Pogacar over de finish. Daarmee was hij een kleine vier minuten te laat om verder te mogen in deze Tour. Na Fabio Jakobsen is hij de tweede opgever bij dsm-firmenich. De sprinter, voor wie Welten zijn belangrijkste helper was, stapte af in de twaalfde etappe door ziekte.

Berusting bij Visma

Pogacar won de koninginnenrit zondag. Hij deelde daarmee een genadeklap uit aan Jonas Vingegaard, zijn enig overgebleven concurrent. De achterstand van de Deen op de gele trui is nu meer dan drie minuten. Bij Visma | Lease a Bike, zijn team, heerste vooral berusting. "We hebben precies gereden zoals gepland. Als dan nog blijkt dat Tadej te sterk is dan houdt het op. We moeten trots zijn, maar we stuiten op een sterkere tegenstander. De afgelopen twee jaar konden we hem verslaan, maar hij is nu ongekend sterk", sprak ploegleider Grischa Niermann bij de NOS.

Tour de France 2024

