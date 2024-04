Zet Mathieu van der Poel nu alles op alles voor een zege in Luik? 'Ik focus op de dingen die ik het beste kan'

Het voorjaar van Mathieu van der Poel was op zijn zachtst gezegd imponerend. Met winst in de E3 Prijs, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was hij overduidelijk de beste in de kasseienklassiekers. Met een derde plek in Luik-Bastenaken-Luik toonde hij ook zijn klasse in de heuvels. Is daar in de toekomst meer te halen?

Van der Poel was afgelopen zondag geen moment in beeld voor de zege in Luik, maar bleef doorrijden en wist zo nog een bijzonder knappe podiumplek uit het vuur te slepen. Op winnaar Tadej Pogacar stond geen maat, dat merkte de wereldkampioen ook. "Als Pogacar een goeie dag heeft, kan ik hem niet volgen, ook niet met mijn benen van de Ronde of Roubaix", was Van der Poel realistisch tegenover Het Laatste Nieuws.

Toch houdt hij hoop: "Je weet nooit. Hij kan ook een slechte dag hebben. Hoop ik toch." Vooralsnog is daar dit seizoen geen sprake van. Pogacar won eerder Strade Bianche na een fantastische solo en was niet te houden in de Ronde van het Baskenland.

“Als je derde kan worden, kan ook meer", vond ploegbaas Christoph Roodhooft. "Tuurlijk zet Pogacar alles in perspectief, maar als hij er op een dag niet bij is: waarom kan je dan niet winnen?"

Stoppen met veldrijden?

Misschien als Van der Poel alles op de heuvelklassiekers zou zetten en bijvoorbeeld het veldrijden een jaartje overslaat? "Het is een optie", aldus Van der Pooel. "Maar ik focus altijd op de dingen die ik het beste kan. De Ronde en Roubaix, en de races ervoor, liggen me het best. Om dat allemaal op te geven om misschien één kans te hebben om Luik te winnen: dat is niet voor de komende jaren."

Vader Adrie

"Ik vind dit een heel positieve uitslag", is vader Adrie van der Poel eerlijk. "Meer zat er niet in. Pogacar was outstanding. Als hij gaat op die steile bergjes, kan Mathieu gewoon niet mee. Dat is de keiharde realiteit." Alles omgooien voor een grotere kans? De oud-renner twijfelt. "Als Mathieu dit leuk vindt: doe nog een paar jaar op deze manier voort en zie waar je uitkomt, zou ik zeggen."