Tes Schouten schrijft geschiedenis met eerste Nederlandse WK-goud op 200 meter schoolslag

Tes Schouten heeft zichzelf de geschiedenisboeken in gezwommen. De Nederlandse zwemster werd op de 200 meter schoolslag op het WK in Qatar wereldkampioene.

Schouten is de eerste Nederlandse wereldkampioene ooit op die afstand. Ze zwom de winnende race ook nog eens in een uitstekende tijd van 2:19.18.

Tes Schouten is de naam!



Nog nooit gepresteerd door een Nederlander. Wereldkampioen op de 200m schoolslag! 🥹



Dit is fenomenaal, Tes Schouten overtreft zichzelf met heel veel glans. Een ongelofelijk indrukwekkende tijd van 2:19.81 op het bord 🥇



Het is het tweede goud voor Nederland op de vrijdag. Even voor de race van Schouten pakte Marrit Steenbergen ook al historisch zwemgoud op het WK in Doha.

'Enorm blij'

"Ik weet niet wat ik moet zeggen, ik ben gewoon enorm blij op dit moment”, zei de 23-jarige zwemster uit Bodegraven. De winnares van WK-brons vorig jaar klopte haar grote concurrente Kate Douglass in 2.19,81. De Amerikaanse, die afgelopen zomer in Japan nog zilver pakte, tikte als tweede aan in 2.20,91. Sydney Pickrem uit Canada werd derde (2.22,94).