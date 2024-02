Marrit Steenbergen zwemt concurrentie aan gort en wordt wereldkampioen op 100 meter vrije slag

Marrit Steenbergen is de nieuwe wereldkampioen op de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. De Nederlandse pakte met een gigantisch snelle tijd de eerste plek: 52.26 seconden. Daarmee verbeterde ze het Nederlands record dat ze zelf zwom in de halve finale.

Op het WK in Doha waren de verwachtingen rond Steenbergen hoog gespannen. Sinds Ranomi Kromowidjojo in 2013 was er al geen Nederlandse wereldkampioene geweest op de 100 meter vrije slag bij de vrouwen. In Qatar was er echter geen twijfel. In de halve finales haalde Steenbergen al uit en verbeterde ze het Nederlands record van Femke Heemskerk uit 2025, maar in de finale was ze nog sneller. Met een tijd van 52.26 seconden gaat het goud mee naar Oosterwolde.

Iconisch

De prestatie van Steenbergen in Doha was een iconische. Voor het eerst in elf jaar kreeg Nederland dus weer een wereldkampioen op de 100 meter vrije slag. Steenbergen zwom in de finale ook nog eens de 8e snelste tijd ooit gemeten door een vrouw op de 100 meter vrije slag. Het succes viert ze ook nog eens in een Olympisch jaar. Vorig jaar pakte Steenbergen al brons op het WK tijdens de vrije slag.

Medaillekansen

De kans is vrijdag ook nog eens aanwezig dat een Nederlander zich bij Steenbergen voegt met een medaille op het WK zwemmen. Zo zwemt Tes Schouten de finale van de 200 meter schoolslag, Kai van Westering die van de 200 meter rugslag en Casper Corbeau en Arno Kamminga de finale van de 200 meter schoolslag bij de mannen. Schouten maakte de verwachtingen al meer dan waar. Ook zij won goud voor Nederland.