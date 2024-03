Droom rugbyster komt uit: Welshman Louis Rees-Zammit tekent bij NFL-kampioen

Er zijn vele gelijkenissen tussen rugby en American football, maar er zijn ook de nodige verschillen. Toch maakt Louis Rees-Zammit uit Wales de overstap van rugby naar American football, en dat zonder enige ervaring. Rees-Zammit tekent bij Kansas City Chiefs, de ploeg van Patrick Mahomes en de huidige NFL-kampioen.

In januari maakte Rees-Zammit bekend te stoppen met rugby, dit om zijn droom achterna te gaan als American footballer. "Ik heb de ongelooflijke eer gehad om rugby te spelen voor mijn land, wat ik als trotse Welshman nooit als vanzelfsprekend heb beschouwd", zei hij destijds. "Ik geloof echter dat dit voor mij het juiste moment is om een ander professioneel doel te verwezenlijken: American football spelen in de VS. Die kansen komen niet vaak voor."

Hij nam daarbij afscheid van zijn Engelse club Gloucester, dat Rees-Zammit niet in de weg stond om zijn droom te verwezenlijken. De Welshman werd opgenomen in het International Player Pathway Program (IPPP) van de NFL. Dat is een plan om het aantal spelers buiten de de Verenigde Staten en Canada in de NFL te vergroten - ook de Nederlander Thomas Odukoya (reservespeler van Tennessee Titans) zat daarin.

Kansas City Chiefs

Vrijdag werd bekend dat Rees-Zammit bij Kansas City Chiefs had getekend voor drie jaar. Hij ging ook bij Cleveland Browns, Denver Broncos en New York Jets langs, maar als de Chiefs aankloppen is het lastig om nee te zeggen.

In Kansas City wordt Rees-Zammit een running back, terwijl hij een winger was als rugbyer - wat vaak de snelste spelers zijn in het team. Niet zo gek dus dat de Welshman onlangs 40 yards (36,576 meter) in 4,43 seconden aflegde.