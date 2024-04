NFL-speler (35) die ooit in de rust van een wedstrijd zijn carrière beëindigde dood gevonden

De NFL is geschokt door de dood van Vontae Davis, oud-speler van Miami Dolphins en Indianapolis Colts. Davis werd op 35-jarige leeftijd dood aangetroffen bij zijn woning in Zuid-Florida. De speler was vooral bekend om de laatste wedstrijd die hij speelde, waar hij in de rust besloot zijn carrière te beëindigen.

Het Davie Police Department gaat ervan uit dat er geen sprake is van een misdrijf. Een medische onderzoeker van Broward County onderzoekt het overlijden van Davis.

De 35-jarige cornerback speelde 121 duels in de NFL bij Miami Dolphins, Indianapolis Colts en Buffalo Bills. In 2014 en 2015 werd hij opgeroepen voor de Pro Bowl, een All Star-wedstrijd tussen de beste spelers van het seizoen.

The NFL is heartbroken to hear about the passing of Vontae Davis. Our thoughts are with his family and loved ones. ❤️🕊️ pic.twitter.com/2oAB1CtCwS — NFL (@NFL) April 1, 2024

Abrupt einde carrière

Davis werd wereldnieuws in 2018 nadat hij tijdens een wedstrijd van Buffalo Bills besloot te stoppen. Dat was tegen Los Angeles Chargers, die op dat moment met 28-6 voor stonden. "Hij trok zich terug uit de wedstrijd en vertelde ons dat hij er klaar mee was", sprak coach Sean McDermott destijds. De vele blessures waar Davis mee kampte, speelden geen rol.

"Dit is niet hoe ik mijn afscheid had voorgesteld", reageerde Davis toen. "Op het veld kreeg ik vandaag ineens het gevoel: ik moet hier niet meer zijn. Ik eis een bepaald niveau van mezelf, maar fysiek is dat niet meer mogelijk. Ik ben op het veld eerlijk tegen mezelf geweest. Het voelde niet goed en ik wil niet alles meer blijven opofferen voor deze sport."

Bedroefde reacties

"We zijn er kapot van om te horen van het overlijden van Vontae Davis. Hij was een opvallende speler in zijn zes seizoenen bij ons, maar hij was een nog betere teamgenoot die elke dag een glimlach en positieve energie met zich meebracht. Hij zal enorm gemist worden, en we sturen onze gebeden naar zijn familie en dierbaren", schreef Indianapolis Colts, waar Davis het grootste deel van zijn carrière voor speelde, als reactie.