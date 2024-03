'Kim Kardashian (43) vindt in deze NFL-ster (31) een nieuwe liefde'

Kim Kardashian (43) heeft het de laatste tijd heel gezellig met de 31-jarige Odell Beckham Jr., NFL-speler van Baltimore Ravens. In de Verenigde Staten denken ze zelfs te weten dat ze een setje zijn.

Dat komt door een intieme video die onlangs naar buiten kwam na afloop van de Oscars. Daarop is te zien hoe Kim K en OBJ nogal klef met elkaar zijn. Toch gaan de geruchten al terug naar september vorig jaar dat de twee voor het eerst gezellig hadden. "Ze hangen rond met elkaar", zei een anonieme bron destijds tegen People.

Een paar maanden later was Kim aanwezig bij het verjaardagsfeestje van de American footballer. Ook andere bekenden als Lori Harvey, Michael Rubin, Ashley Graham, Emily Ratajkowski, Winnie Harlow, en Emma Chamberlain waren van de partij.

Steeds serieuzer

In februari van dit jaar schijnt de relatie naar een niveau te zijn getild. "Ze worden serieus", sprak een bron tegenover US Weekly. De twee zouden 'de volgende stappen in hun relatie proberen te bedenken'. Even later werden ze ook samen gespot bij een feestje voorafgaand aan de Super Bowl.

Oscars

Kardashian en Beckham waren afgelopen week ook aanwezig bij de Oscars. Ze kwamen apart van elkaar aan, om de paparazzi te slim af te zijn. Toch werden ze samen alsnog op de gevoelige plaat vastgelegd terwijl ze het leuk hadden. Ook gingen de tortelduifjes nog naar een afterparty van Beyonce en Jay Z.

Eerdere relaties

Kim Kardashian ging natuurlijk lange tijd met rapper Kanye West. Ze kregen samen vier kinderen, maar zijn sinds 2022 uit elkaar. Daarna ging ze nog even met Pete Davidson. OBJ is sinds 2023 uit elkaar met het model Lauren Wood, met wie hij een zoon heeft.