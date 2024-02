Kansas City Chiefs-fans tackelen schutter bij parade

Wat een mooie dag moest worden, eindigde in een nachtmerrie voor veel fans van Kansas City Chiefs. Woensdag werd daar in de stad de winst van de Super Bowl gevierd. Het ging mis toen meerdere schutters het vuur openden op de menigte. Een van hen werd op bijzondere wijze gepakt, namelijk door aanwezige supporters.

Op beelden is te zien hoe een van de schutters wordt getackeld door een fan en er vervolgens een hele hoop opduiken. "Het ging allemaal zo snel, ik kon alleen maar hopen dat ik de juiste had", sprak de heldhaftige Trey Filter. "'Houd hem tegen', riep iemand. Ik zag hem enkel in een flits en kon alleen maar hopen dat ik de juiste getackeld had. Ik begon hard in zijn ribben te slaan, echt op z’n Amerikaans."

Schietpartij tijdens huldiging Super Bowl-kampioen geen terroristische daad, negen kinderen gewond Wat een feestje had moeten worden, is woensdagavond (Nederlandse tijd) uitgelopen op een drama. Net na de huldiging van Kansas City Chiefs als Super Bowl-kampioen, vond er een schietpartij plaats die het gevolg zou zijn geweest van een ruzie.

Filter kreeg hulp van Paul Contreras. "Ik heb er niet bij nagedacht, het was gewoon een impulsieve reactie. Het wapen viel uit zijn hand of uit zijn mouw. Het onderscheid was moeilijk te maken omdat hij een lange jas droeg", vertelde hij na de heftige gebeurtenis. "Hij was de hele tijd aan het terugvechten. En wij probeerden hem op de grond te houden." Uiteindelijk schoot de politie de fans te hulp.

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d — Fantasy Fanatics (@FFB_Fanatics) February 14, 2024

Een persoon overleden, 22 gewonden

Bij de schietpartij overleed Lisa Lopez-Galvan, een radio-dj uit Kansas City. "Wat een tragisch verlies, zowel voor onze gemeenschap als voor haar familie", zei Manny Abarca, een goede vriend van Lopez-Galvan. Zelf vluchtte hij met zijn 5-jarige dochtertje een restaurant in. "Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar mensen schreeuwden 'wapen, politie, ren!'."

Bij de schietpartij raakten vooral veel kinderen gewond. Volgens ABC News behandelde het kinderziekenhuis Mercy elf patiënten tussen 6 en 15 jaar oud. Negen van de patiënten waren slachtoffers van een schotwond en drie werden behandeld voor ‘incidentele verwondingen’, volgens een van de directeuren van het ziekenhuis.