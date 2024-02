Schietpartij tijdens huldiging Super Bowl-kampioen Kansas City: 'Een dode en minstens 21 gewonden'

Wat een feestje had moeten worden, is woensdag (Nederlandse tijd) uitgelopen op een drama. Net na de huldiging van Kansas City Chiefs als Super Bowl-kampioen, vond er een schietpartij plaats.

Volgens Amerikaanse media zijn er minstens 21 gewonden gevallen en heeft de politie gezegd dat het drie gewapende personen heeft opgepakt. Patrick Mahomes van de Kansas City Chiefs heeft al zijn gebeden gestuurd naar de slachtoffers. Volgens ABC News is inmiddels een persoon overleden en zijn er drie slachtoffers in kritische toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Het medium baseert zich op uitspraken van de brandweer van Kansas City.

In totaal zou het gaan om meer dan twintig gewonden. Het is onbekend of alle gewonden ook schotwonden hebben, of dat zij op een andere manier gewond zijn geraakt. Wel werd bekend dat alle atleten en staf van de Chiefs veilig zijn. De gouverneur van de staat Missouri was ook bij de huldiging. "Gelukkig hebben we een zeer professionele beveiliging en zijn we allemaal gezond en in veiligheid gebracht. Ik ben dankbaar voor de veiligheidsdiensten die met gevaar voor eigen leven deze tragedie aanpakken", zei hij in een statement.

Gesprek met ooggetuige

Er zouden zo'n miljoen mensen op de huldiging afgekomen zijn en zo'n achthonderd hulpdiensten waren ter plekke. ABC sprak met een ooggetuige. "Toen we de schoten hoorden, zijn we zo snel mogelijk naar een lift gerend. We deden de deuren dicht en zijn tegen de muur aan gaan zitten. We hebben gebeden dat we het zouden overleven. We hoorden geschreeuw, maar wisten niet of het veilig was. Toen de lift in beweging kwam hebben we de deuren open gedaan en zijn we gaan rennen. Er waren toen gelukkig politieagenten. Ik ben nog nooit zo blij geweest in m'n leven met een agent."

Bussen moesten plaats maken

De spelers van de Chiefs werden rondgereden in dubbeldekkerbussen en zwaaiden vanaf het dak naar de aanwezige fans. Die bussen moesten na het incident zo snel mogelijk weg van de weg, om plaats te maken voor de hulpdiensten.