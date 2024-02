Vader van Patrick Mahomes paar dagen voor Super Bowl opgepakt vanwege rijden onder invloed

Patrick Mahomes sr. is afgelopen weekend voor de derde keer opgepakt wegens rijden onder invloed. Het voorval gebeurde in Dallas. Roerige tijden dus voor Patrick Mahomes jr., die over een paar dagen de Super Bowl in Las Vegas speelt.

Overigens is papa Mahomes er naar alle waarschijnlijkheid wel gewoon bij als junior het met Kansas City Chiefs opneemt tegen San Francisco 49ers; hij werd maandag vrijgelaten omdat zijn borgsom van 10.000 dollar was betaald.

Play-offs NFL 2024 | Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers naar Super Bowl De teams die mee mogen doen aan de Super Bowl zijn eindelijk bekend. Na een maand van play-offs in de NFL werd zondagavond de laatste ploeg bekend. De Super Bowl 2024 gaat tussen Kansas City Chiefs en San Francisco 49ers.

Mahomes is in volle voorbereiding op de Super Bowl, dus hij zou hij al het gezeik rondom zijn vader er liever niet bij hebben. De 53-jarige Mahomes sr. werd in 2019 al eens opgepakt omdat hij met alcohol achter het stuur zat. Destijds moest hij veertig dagen de bak in. Voor een derde vergrijp staat in Texas een minimale gevangenisstraf van tien dagen en de maximumstraf is tien jaar.

Patrick Mahomes Sr. was arrested for a DWI Saturday night in Texas



More here: https://t.co/OynpkI3E9g pic.twitter.com/GQbT9BC0VD — Bleacher Report (@BleacherReport) February 4, 2024