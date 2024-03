'Dutch superstar' Femke Bol oogst internationale lof: 'Een eer om haar te mogen zien'

Internationale media krijgen geen genoeg van het optreden van Femke Bol op de WK indoor atletiek in Glasgow dit weekend. Met name haar individuele race op de 400 meter maakte grote indruk. Bol pakte goud én zette een wereldrecord op de klokken. "Bol schrijft geschiedenis!"

Het Laatste Nieuws was voor het toernooi al lyrisch. De Vlaamse krant vroeg zich vooral af of het Spurtfenomeen een wereldrecord ging lopen en sprak met haar Belgisch collega Hanne Claes over Bol: "Ik kan niet eens zeggen wat haar zo speciaal maakt. Ze lijkt zo gewoon. Maar ze loopt alsof het niks is. Ze beschikt over uitzonderlijke fysieke capaciteiten."

CNN zag hoe Bol voor de tweede keer in twee weken haar eigen wereldrecord 'verpulverde'. "Met nog minder dan vijf maanden te gaan tot de Olympische Spelen in Parijs bewijst ze haar status als een van de grootste sterren van het atletiek nog maar eens. Dat ze dit ook nog eens kan op de 400 meter horden is vrijwel ongezien." De Engelse collega's van de BBC hebben het over 'Dutch superstar Bol'.

'Alsof ze over de dansvloer glijdt'

"Ze loopt als een keizerin, met een elegantie die het er makkelijk uit laat zien", schrijft Marca. "Zo bereikt ze ongelooflijke mijlpalen. Femke Bol blijft medailles verzamelen... en records." En dan is de Spaanse sportkrant nog niet klaar: "Alsof ze over de dansvloer glijdt, legde de Nederlandse met gemak de eerste 200 meter af om op de vrije baan voor haar landgenote Klaver te komen."

'Kijk naar de tijd!'

De commentatoren van CBC, de Canadese rechtenhouder zijn simpelweg lyrisch in zijn commentaar. Wat fragmenten:



"Ze is dit jaar veruit de snelste geweest. Is er iets dan iemand kan doen om te voorkomen dat ze wereldkampioen wordt?"



"Het is gewoon een processie en kijk naar de tijd. Kijk naar de tijd! Ze heeft haar eigen wereldrecord verpulverd! Het leek erop alsof ze aan het uitlopen was, maar ze loopt een wereldrecord. De tribunes ontploffen hier. Ze heeft iets heel, heel speciaals gedaan. Bol schrijft hier geschiedenis. Ze is gewoon onverslaanbaar op dit moment, wat een eer om hier bij te mogen zijn."



"Het is zo'n mooi moment als ze over de finish komt en beseft wat ze heeft gedaan. Ze glundert helemaal, omdat ze houdt van wat ze doet."