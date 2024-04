Femke Bol en hele Nederlandse atletiektop op Curaçao voor SprintFest: uitslagen en programma

Femke Bol, Lieke Klaver, Churandy Martina: allemaal zijn ze afgereisd naar het zonnige eiland Curaçao om mee te doen aan het Curaçao SprintFest. Dat toernooi staat zondag op maandag op het programma.

Er staan heel veel disciplines op het programma én zijn er heel veel inschrijvingen. De atleten komen uit Nederland, Curaçao, België, Oekraïne en Zwitserland. Naast de eerdergenoemde atleten doen bijvoorbeeld ook Liemarvin Bonevacia en Lisanne de Witte mee.

Midden in de Nederlandse nacht

Voor de fans in Curaçao is er dus reden genoeg om naar het SprintFest te gaan. Alle disciplines staan op de zondagavond (Curaçaose tijd) op het programma. In dit artikel vind je in de loop van de zondagavond de eerste uitslagen en op maandagochtend de rest van de uitslagen. In Curaçao is het zes uur eerder dan in Nederland, dus het eerste onderdeel is daar om 17:40 uur en in Nederland om 23:40 uur.

Afstanden Femke Bol

Overigens doet Bol niet mee aan 'haar' 400 meter, maar wel aan de 100 en 150 meter.

Uitslagen en programma op Curaçao SprintFest

4x100 meter vrouwen (Nnkelia Seedo, Marije van Hunestijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya)

Nederland gediskwalificeerd; Zwitserland eerste (43,14) en België tweede.

23:50 uur: 4x100 meter mannen (2 Nederlandse teams: Xavi Mo Ajok, Taymir Burnet, Hensey Paulina en Onyema Adigida plus Joris van Gool, Elvis Afrifa, Nsikak Ekpo en Churandy Martina)

Het Nederlandse team met onder andere Mo Ajok - Nederland Oranje - rende de snelste tijd (38.30). België kwam op plek twee, Zwitserland op plek drie en het team van Martina (Nederland Blauw) op de vierde plek. Curaçao eindigde op de vijfde plek.

300 meter mannen (Eugene Omalla)

Eugene Omalla won de 300 meter (32,68 seconden), voor de Belgen Christian Iguacel en Jonathan Sacoor.

300 meter vrouwen

Helena Polette uit België werd eerste (37,28), voor landgenoten Imke Vervaet, Kylie Lambaert en Camile Laus. De Oekraïense vrouwen Viktoria Tkachuk en Anastasiia Bryzgina werden vijfde en zesde.

4x100 meter vrouwen finale

Nederland werd derde, achter Zwitserland op één (42,91) en België.

4x100 meter mannen finale

Nederland Oranje op één (38,34), Nederland Blauw op twee, gevolgd door Zwitserland, Curaçao en België.

01:15 uur: 400 meter mannen (Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela, Isayah Boers, Nout Wardenburg, Terrence Agard en Nick Smidt).

01:30 uur: 400 meter vrouwen (Cathelijn Peeters, Eveline Saalberg, Lisanne de Witte, Myrte van der Schoot, Britt de Blaauw en Andrea Bouma).

02:15 uur: 100 meter mannen (Hensey Paulina, Dejean Francees, Onyema Adigida, Churandy Martina en Joris van Gool).

02:40 uur: 100 meter vrouwen (Jamile Samuel, Lieke Klaver, Minke Bisschops, Demi van den Wildenberg, Femke Bol en Naomi Sedney).

03:05 uur: 150 meter mannen (Taymir Burnet en Dejean Francees).

03:15 uur: 150 meter vrouwen (Femke Bol en Lieke Klaver).