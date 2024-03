Femke Bol vlak voor Olympische Spelen nog in actie te zien bij FBK Games

Femke Bol is bij atletiek op de Olympische Spelen dé grote Nederlandse troef. Vlak voordat de Spelen in Parijs beginnen, is Bol nog te zien op de Fanny Blankers-Koen Games (FBK Games) in Hengelo.

Zij loopt op 7 juli de 400 meter bij de FBK Games, bevestigt de organisatie woensdagavond. Het internationale atletiektoernooi staat hoog aangeschreven en behoort tot de Grand Prix I-categorie.

Femke Bol: niet langer 'Bambi' na bizar veel prijzen en records, nú nog de Olympische Spelen Femke Bol verbeterde zaterdag het wereldrecord op de 400 meter tijdens de WK indoor atletiek. Het record dat zij verbrak was in handen van... haarzelf. Dit is Femke Bol, de 23-jarige hardloopster uit Amersfoort.

Olympische Spelen 2024

De Olympische Spelen in Parijs beginnen op 26 juli en duren tot en met zondag 11 augustus. De 24-jarige Bol heeft als specialiteiten de 400 meter sprint, de 400 meter horden en de 4x400 meter estafette (gemengd).

Bol pakte op de Spelen van 2020 in Tokio een bronzen medaille op de 400 meter horden, tot nog toe haar enige plak op olympisch niveau. In 2023 won Bol goud op het WK bij de 400 meter én de 400 meter horden. Een jaar eerder presteerde de sprintster het om goud te winnen op de 400 meter, de 400 meter horden én de 4x400 meter op het EK.

WK indoor

Dit jaar was zij ook alweer de snelste op de 400 meter en de 400 meter horden op het WK indoor in Glasgow. De verwachting is dan ook dat Bol hoge ogen gaat gooien op één of meerdere van deze afstanden op de Olympische Spelen.

Op dat WK indoor kon Bol flink cashen. Zij verdiende bijna 100.000 dollar bruto voor al haar gouden medailles én wereldrecord indoor op de 400 meter.