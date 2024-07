Nederlanders breken het ene na andere record bij FBK Games: Niels Laros loopt wereldrecord op de 1000 meter

Zondag was een goede dag voor de Nederlandse atleten bij de FBK Games. Kogelstootster Jessica Schilder gooide een nationaal record, Niels Laros liep een wereldrecord en Nadine Visser verbeterde ook een record.

De Olympische Spelen van Parijs komen steeds dichterbij. De FBK Games is dan ook een perfecte gelegenheid om te laten zien dat je er lekker in zit. Kogelstootster Jessica Schilder heeft laten zien dat ze in het Olympisch team thuishoort. De Europees kampioene kwam tot een Nederlands record van 20,33 meter, 2 centimeter verder dan haar vorige topresultaat. Daarmee won ze de wedstrijd.

De altijd kritische Schilder was ook na haar nieuwe topresultaat nog niet helemaal tevreden. Ze gaf aan weer veel geleerd te hebben, maar ook vertrouwen te hebben in Parijs. "Twee keer ongeldig en een keer 18 meter mag gewoon niet gebeuren. Ik wist het gelukkig om te zetten, daarom zijn dit soort wedstrijden heel belangrijk. Ondanks dat ik niet tevreden ben met de opbouw, leer ik er wel veel van. Het zit goed."

Wereldrecord

Niels Laros is pas 19 jaar oud, maar in Hengelo liet de Oosterhouter zijn klasse zien. In Hengelo heeft hij een wereldrecord voor junioren én een Nederlands record op de 1000 meter gelopen. Met 2.14,37 won Laros zijn race voor de Belg Pieter Sisk (2.15,52) en Tshepo Tshite uit Zuid-Afrika (2.15,96). Het Nederlands record was ouder dan Laros zelf. Dat stond sinds 1997 op naam van Marko Koers (2.15,05).

Laros brak vorig jaar al door en verbeterde onder meer het Nederlands record op de 1500 meter. Dat is ook de afstand waarop hij tijdens de Spelen van Parijs uitkomt. Een zichtbaar genietende Laros vierde zijn winst en record met een opgestoken hand naar het klappende en joelende publiek. "De fans zijn geweldig. Het is lekker om dit resultaat in een race te hebben gehad en te weten dat het goed zit. Ik ga in Parijs gewoon mijn best doen en dan zie ik wel wat het oplevert." Op de WK haalde het toptalent vorig jaar verrassend de finale van de 1500 meter, waarin hij als tiende eindigde.

Nederlands record

Olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn heeft tijdens de FBK Games haar eigen baanrecord verbeterd op de 100 meter horden. Met 12,39 was de Puerto Ricaanse net iets sneller dan Nadine Visser. Ondanks de tweede plek, liep Visser een Nederlands record van 12,46. Haar vorige toptijd stond op 12,51.

Een maand geleden in Rome haalde Visser voor de derde keer de EK-finale op dit nummer, maar door een vijfde plaats wacht ze nog op haar eerste Europese medaille. Op de Olympische Spelen van Parijs hoopt ze te pieken.