'Meest sexy atlete ter wereld' breekt harten van miljoenen fans na kus met fotograaf

Op het Duits kampioenschap atletiek kuste Alica Schmidt tot verbazing van veel fans een fotograaf vol op de mond. Het betekende een enorme domper voor haar vijf miljoen volgers op Instagram. Achteraf blijkt dat de man in het geheim al acht jaar lang haar 'geheime' vriend is.

Schmidt maakt in Parijs haar opwachting op de Olympische Spelen. Op het nationale kampioenschap in Braunschweig laat de 25-jarige Duitse zien in goede vorm te verkeren. Ze noteerde op de 400 meter zaterdag een tijd van 52.18 seconden. Dat betekende dat ze slechts elf honderdsten was verwijderd van haar persoonlijk record. Dat Schmidt blij was met haar goede tijd ondervond de fotograaf, die haar race vastlegde, maar al te goed. Ze gaf hem eerst en high five en zoende hem vervolgens vol op de mond.

Wie is de gelukkige fotograaf?

Doordat het moment live op televisie werd uitgezonden werd de zoektocht naar de identiteit van de man snel gestart. Het duurde niet lang voordat de Duitse tabloid Bild de naam van de fotograaf kon onthullen: Fredi Richter-Mendau. De 27-jarige man zou al acht jaar lang een koppel vormen met de atlete die de titel 'meest sexy atlete ter wereld' draagt.

Haar fans op Instagram hebben Richter-Mendau, of een andere vriend, nog niet eerder zien verschijnen in gedeelde berichten. Toch zou Schmidt in 2017 al naar Potsdam, stad ten westen van Berlijn, te zijn verhuisd om meer tijd met haar vriend te kunnen doorbrengen.

Alica Schmidt tijdens de EK atletiek in Rome met de Duitse estafetteploeg op de 4X400 meter. ©Getty Images

Olympische Spelen

In de finale van de 400 meter werd Schmidt gezien als één van de favorieten. Haar tijd van 52.70 seconden was goed voor een bronzen medaille. Tijdens de Olympische Spelen in Parijs komt Schmidt in actie namens Duitsland op de 400 meter estafette. Daar is Schmidt met haar ploeg een concurrent van de Nederlandse dames die bestaan uit: Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol. Op het recente EK in Rome ging de gouden plak nog naar de Nederlandse atleten.

Voor Schmidt wordt het haar tweede olympische deelname. Op de Spelen van 2021 in Tokio was ze mee als invalster, maar kwam ze niet in actie. In Parijs gaat ze beeldschone atlete wel haar opwachting maken.

"Dit is het belangrijkste jaar uit mijn carrière. Daarom ben ik zo blij dat het nu zo goed gaat”, vertelde Schmidt zaterdag na haar goede race tegenover het Duitse Sport 1. “Op het hoogtepunt heb ik laten zien wat ik kan. Hopelijk kan ik deze vorm aanhouden.”