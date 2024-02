Vrouw die in auto zat bij verongelukte Kelvin Kiptum: 'Schreeuwde om terug te sturen naar de weg'

Sharon Chepkurui Kosgei is de vrouw die in de auto zat bij de verongelukte marathonrenner Kelvin Kiptum (de wereldrecordhouder). Van de drie personen in de auto was ze de enige overlevende. Ze heeft tegenover de Keniaanse politie haar verhaal gedaan.

Marathonloper Kelvin Kiptum overleed op 11 februari 2024 door een auto-ongeval, waarbij hij nabij Kaptagat (Kenia) tegen een boom crashte. Kiptum belandde onder de wagen en werd levensloos aangetroffen. Zijn trainer Gervais Hakizimana was ook aanwezig. De man uit Rwanda werd nog wel levend uit het wrak gehaald, maar overleed in het ziekenhuis.

Schreeuwen

Kosgei kwam er relatief goed vanaf. Ze werd na het noodlottige incident ter controle naar een ziekenhuis gebracht. De dag daarop werd ze ontslagen uit het hospitaal. Woensdag verscheen ze bij een lokaal politiegebouw om haar getuigeverslag op te laten tikken. De Keniaanse krant Standard weet wat daarin staat. "Ze vertelde ons dat ze merkte dat de auto van koers raakte", vertelt een agent aan de krant. "Ze schreeuwde meteen naar Kiptum dat hij terug moest sturen richting de weg."

Wie is Sharon Chepkurui Kosgei

Maar Kiptum had de controle verloren. De auto, een Toyota (veruit het populairste merk in het Oost-Afrikaanse land), kwam in de greppel naast de weg terecht. "Dat was het laatste wat ze zich herinnert", aldus de agent.

Maar wat was de relatie van Kosgei ten opzichte van Kiptum? Ze is geen atlete. Volgens Kosgei was ze begin 2024 bevriend geraakt met Kiptum. Ze had, samen met zijn trainer, vlak voor de autorit een Premier League-wedstrijd gekeken in Eldoret (een trekpleister voor atleten). "In haar statement staat dat ze samen hadden gegeten en dat ze naar Chepkorio gingen reizen, waar Kiptum trainde."

De site Tuko meldt dat in het politierapport staat dat er een kans is dat Kiptum in slaap viel achter het stuur. De auto reed met hoge snelheid.

Stiekeme lovers

De weduwe van Kiptum, met wie de atleet twee kinderen had, zal zich ondanks dat ze nu grotere zorgen heeft toch afvragen wie of wat Kosgei precies is. Kiptum stond bekend als trainingsbeest, die wel 300 kilometer per week rende, uiterst professioneel leefde, zeer bescheiden was en geen druppel alcohol dronk. Maar misschien kon hij de verleidingen van vrouwelijke bewonderaars niet weerstaan. Op Tuko staat dat diverse Keniaanse schones beweren dat ze een geheime lover waren van Kiptum, wat ze met screenshots en video's proberen te bewijzen.

Vader van Kelvin Kiptum

De vader van Kiptum, die bij de marathon van Rotterdam in april een wereldrecord van onder de twee uur wilde rennen, zei dat vlak voor het ongeval vier verdachte mannen bij hem thuis kwamen. Ze wilden niet zeggen wie ze waren en waren op zoek naar Kiptum. Volgens Africa Report is dat kwartet inmiddels opgespoord en opgepakt voor verhoor.