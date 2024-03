Magische grens: LeBron James passeert als eerste de 40.000 punten in NBA

LeBron James heeft zaterdag- op zondagnacht de magische grens van 40.000 punten bereikt. Hij is de eerste basketballer in de geschiedenis van de NBA die meer dan 40.000 punten heeft gescoord.

De legendarische James was al even de basketballer met de meeste punten, nadat hij een ruim jaar geleden het record van Kareem Abdul-Jabbar afsnoepte. Hij kwam tot 38.387 punten in twintig seizoenen.

James gooide zijn eerste punten op 29 oktober 2003, als speler van de Cleveland Cavaliers tegen de Sacramento Kings. In februari 2008 had hij zijn eerste 10.000 punten gegooid, vijf jaar laten waren dat er al 20.000. In 2018 tikte hij de 30.000 punten aan.

Zaterdag- op zondagnacht verloor hij wel met de LA Lakers van de Denver Nuggets, de regerend NBA-kampioen: 124-114. James had in die wedstrijd genoeg aan negen punten om de magische grens te doorbreken, maar kwam uiteindelijk tot 26 punten.

The moment King James created the 40,000 Club 🫡 pic.twitter.com/pEcNPOhIo9 — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 3, 2024

All-Star Game en Olympische Spelen

James is nu bezig aan zijn 21e seizoen. In die periode werd hij vier keer wereldkampioen en werd hij vier keer verkozen tot MVP van de NBA-competitie. Ook deed hij pas geleden voor de twintigste keer (op rij) mee aan de All-Star Game, een record. Komend seizoen staat hij met de Verenigde Staten ook op de Olympische Spelen.