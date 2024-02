Nikola Jokic domineert met triple-double tegen Golden State Warriors

Nikola Jokic is een van de beste basketballers in de NBA. Dat bewees de stoïcijnse Serviër afgelopen nacht tegen Golden State Warriors met een triple-double. Jokic scoorde 32 punten, pakte 16 rebounds en gaf evenveel assists. Regerend kampioen Denver Nuggets won mede daardoor met 119-103 van de Warriors.

Het was alweer de 139e triple-double van Jokic tijdens zijn carrière en de achttiende van dit seizoen. Alleen Domantis Sabonis (20) van Sacramento Kings heeft er meer, de Litouwer noteerde er afgelopen nacht tegen Los Angeles Clippers ook eentje.

Jokic had naast zijn triple-double ook nog eens vier steals. "We hadden drie nederlagen voor de All Star-break, nu hebben we drie overwinningen", vertelde Jokic na de wedstrijd. "In het seizoen heb je goede en slechte periodes. Je wil een langere goede periode hebben dan een slechte. Ik denk dat we de goede kant opgaan, dat is het belangrijkste."

Durant verslaat James

Een ander duel in de Western Conference ging tussen Phoenix Suns en Los Angeles Lakers, oftewel een match-up tussen vedettes Kevin Durant en LeBron James. Durant (22 punten) trok uiteindelijk aan het langste eind. LBJ was met 28 punten, 7 rebounds en 12 assists wel enorm op dreef, maar het was niet voldoende voor de overwinning. Bij de Suns pakte Jusuf Nurkic het indrukwekkende aantal van 22 rebounds.