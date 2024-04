Voorbeeld Irene Schouten is niets voor Antoinette Rijpma-de Jong: 'En zo blijft het ook heel leuk'

Antoinette Rijpma-de Jong maakte aan het einde van het schaatsseizoen bekend dat ze gaat vertrekken bij Jumbo-Visma. De 29-jarige schaatsster gaat tot en met de Olympische Spelen van 2026 in Milaan rijden voor Team Reggeborgh, maar ze is van plan om daarna nog even door te gaan met schaatsen.

Rijpma-de Jong pakte na het seizoen het vliegtuig naar Curaçao en was daar te gast bij het plaatselijke radiostation Dolfijn FM. Daar had ze het over haar vakantie, maar ook over haar toekomst. Ze vertelde in het gesprek dat we nog enige tijd kunnen genieten van de vijfvoudig Nederlands kampioene allround.

Olympische Spelen

"Ik wil nog heel graag twee Olympische Spelen door", vertelde Rijpma-de Jong in de uitzending. De schaatsster werd eerder deze week 29 jaar en is van plan om nog wel enige tijd actief te blijven: "Zolang het lichaam het volhoudt en ik elk jaar nog beter word, blijft het ook heel leuk." Ze zal dus niet snel het voorbeeld volgen van Irene Schouten (31), die in het afgelopen seizoen plots aankondigde te stoppen met schaatsen.

Rijpma-de Jong deed in haar carrière al drie keer mee aan de Olympische Spelen en won vier medailles: één keer zilver en driemaal brons. Goud ontbreekt nog en dat is dus een van haar doelen in de komende jaren: "Het liefst op de 1500 meter, want dat is op dit moment wel echt mijn beste afstand." Ook goud op de WK allround staat nog op het verlanglijstje.

Vakantie

De schaatsster is niet eventjes op vakantie in Curaçao, want ze brengt daar liefst drie weken door samen met haar man Coen. Het is het moment om te ontspannen, maar toch traint ze tussen het relaxen door ook: "We hebben mountainbikes gehuurd. Het is fijn dat je hier een rondje eiland kan maken."

Overstap naar Reggeborgh

Rijpma-de Jong sloot het afgelopen schaatsseizoen af met een derde plaats op de WK allround. Ze moest daar haar meerdere erkennen in wereldkampioene Joy Beune en Marijke Groenewoud. Het was voor de schaatsster de vijfde keer dat ze brons pakte op de WK. Eerder in het seizoen was ze wel voor de vijfde keer Nederlands kampioene allround geworden.

De 29-jarige schaatsster rijdt vanaf komend jaar voor Team Reggeborgh. Ze verlaat daarmee na zes jaar Jumbo-Visma. Rijpma-de Jong noemde het 'een van de spannendste beslissingen' die ze in haar carrière had gemaakt.