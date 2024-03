'Dan ben ik de psycho!?' Ex-vriendin van Excelsior-speler Lennard Hartjes gaat los op TikTok

Lennard Hartjes van Excelsior is aan de schandpaal gehangen door zijn ex-vriendin Zoë Nevaeh Abigail. De influencer doet mee aan een trend op TikTok waarbij vrouwen vertellen over het 'toxic-gedrag' van hun ex-partners.

De twintigjarige Abigail doet daar dus ook aan mee en zonder de middenvelder van Excelsior bij naam te noemen weten toch al haar volgers dat het over Hartjes gaat. De huurling van Feyenoord stuurde volgens Abigail namelijk niet alleen hartjes naar haar, maar ook naar veel andere vrouwen.

"Hij noemde mij een psycho omdat ik een bericht had gestuurd naar een meisje om te vragen of het klopte dat hij met haar was vreemdgegaan. Het klopte, maar dan ben ik de psycho!?" Verder verstopte Hartjes zijn scharrels niet heel goed voor Abigail. "Hij liep uit het huis van een ander meisje en rende snel weg toen hij mij zag."

Verstoppen en twee Snapchat-accounts

De jonge influencer betrapte Hartjes wel vaker op vreemdgaan. "Hij verstopte zich een kwartier lang, om daarna naar zijn auto te lopen en hard weg te rijden." Bovendien wist ze dat hij twee Snapchat-accounts had aangemaakt "om met andere meiden af te spreken".

Ook zou Hartjes Abigail weleens in de steek hebben gelaten vanwege een meisje met wie hij vreemdging. "Mijn ex zou mij hopalen voor een surprise party van mijn moeder. Hij kwam echter nooit en heeft niks laten weten. Uiteindelijk bleek dat die meid met wie hij vreemdging ook op dat feest was."