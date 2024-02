Erling Haaland voegt 'Formule 1'-supercar toe aan indrukwekkende wagencollectie

Erling Haaland scoort er als spits van Manchester City behoorlijk op los. De 23-jarige Noor is een van de beste spelers ter wereld momenteel en maakte er dit seizoen al 22 in 29 duels. Niet alleen zijn doelpuntenmoyenne, maar ook zijn autocollectie is indrukwekkend te noemen.

Noorse media melden namelijk dat Haaland laatst een supercar aan zijn vierwielercollectie heeft toegevoegd. Het zou gaan om een Mercedes AMG One. Hiervan zijn slechts 275 exemplaren gemaakt en de Noorse spits heeft er hier één van.

Formule 1-auto

Haaland lijkt een Formule 1-fan te zijn, want de auto kent een hoop gelijkenissen met de Mercedes van bijvoorbeeld Lewis Hamilton. Er zit namelijk een Formule 1-motor in en vier elektromotoren die voor een maximumsnelheid van 350 kilometer per uur kunnen zorgen. Verder zit er ook DRS op deze supercar. Met één druk op de knop gaat de spoiler open waardoor de auto nog harder kan.

En met al die bijkomstigheden van een Formule 1-auto op een persoonswagen, kost het ook best wel wat om deze supercar aan te schaffen. Naar verluidt moest Haaland 3,1 miljoen euro neerleggen voor de Mercedes. Al denken wij dat Haaland daar met zijn salaris van 425 duizend euro per maand niet zo wakker van zal liggen.

Collectie

Met de toevoeging van de Mercedes AMG One breidt Haaland zijn garage nog maar eens uit. Ook de auto's die de Noor al in zijn bezit had mogen er namelijk zijn. Zo reed hij voornamelijk in zijn Rolls Roys Cullinan, ter waarde van zo'n 340 duizend euro, naar de training van City.

Daarnaast heeft de spits ook een Audi RS 6 Avant en een Range Rover Sport, allebei van zo'n 136 duizend euro, voor de deur staan. Om het af te maken is Haaland ook de eigenaar van een Mercedes-AMG GLE Coupe. Deze kost 102 duizend euro.

Nederlandse autofanaten

Sporters houden nou eenmaal van mooie en dure auto's, al laat Haaland daar op zijn sociale media niks van zien. Rico Verhoeven doet dat zeker wel en pronkt graag met zijn vierwielers. Ook Mathieu van der Poel houdt wel van een mooie wagen, afgaande op zijn Lamborghini.