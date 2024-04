Estavana Polman bezorgt handbalsters Oranje slecht nieuws: 'Daarom is ze niet mee naar Portugal'

De EK-kwalificatiewedstrijd van de Nederlandse handbalsters tegen Portugal van donderdag 4 april is tóch te vroeg gekomen voor Estavana Polman. De 31-jarige routinier is niet fit genoeg en zit niet bij de selectie.

Om 20:00 uur Nederlandse tijd spelen de Nederlandse handbalsters de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Portugal. Polman is niet eens meegereisd met de ploeg, meldt de handbalbond.

'Bondscoach Per Johansson kan niet beschikken over Estavana Polman. Estavana heeft zich dinsdag bij het team gemeld op Papendal. Er is gebleken dat ze nog niet fit genoeg is en daarom is ze niet afgereisd naar Portugal. Wanneer Polman kan aansluiten bij de ploeg is nog niet bekend', staat te lezen in een statement.

Nederland is al geplaatst voor het EK handbal, eind 2024. Waarschijnlijk wordt er daarom geen risico genomen met Polman. Van 11 tot en met 14 april moet Nederland zich nog wel zien te kwalificeren voor de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs. Het is nog niet bekend of Polman die wedstrijden wél kan spelen.

Olympisch kwalificatietoernooi

Nederland zit op het olympisch kwalificatietoernooi in Spanje in een groep met het gastland, Tsjechië en Argentinië. De twee beste landen gaan naar de Spelen. Maar eerst staat dus het duel in de EK-kwalificatie tegen Portugal op het programma. Bondscoach Johansson heeft veertien spelers meegenomen naar Portugal.

Selectie Nederland tegen Portugal

Lois Abbingh, Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Tamara Haggerty, Laura van der Heijden, Nathalie Hendrikse, Yara ten Holte, Dione Housheer, Angela Malestein, Larissa Nüsser, Inger Smits, Zoë Sprengers, Nikita van der Vliet en Bo van Wetering verdedigen de Nederlandse eer.