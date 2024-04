Jake Paul is steenrijk, omstreden én de vriend van Jutta Leerdam: van Disney-acteur tot wereldkampioen boksen?

Show, show en nog eens show: het is nooit saai rondom Jake Paul. Sinds ongeveer een jaar zien we extra veel van de Amerikaanse superster, omdat hij een relatie heeft met 'onze' schaatsdiva Jutta Leerdam. Maar wie is Jake Paul precies?

Jake en zijn broer Logan trapten hun carrière af als YouTubers. Geen YouTubers zoals wij die in Nederland kennen (zoals Enzo Knol of De Bankzitters), maar met véél meer sensatie. Zo kwam broer Logan in 2017 in opspraak omdat hij een persoon filmde die zichzelf had opgehangen in een beroemd Japans 'zelfmoordbos'.

2017 was ook het jaar dat Jake een rol kreeg als acteur in een Disney Channel-serie genaamd Bizaardvark. Na één seizoen kreeg hij kritiek van zijn buren dat er continu geluidsoverlast was rondom zijn huis, waarna Disney hem voor het tweede seizoen van de show haalde.

Een jonge Jake Paul (rechts) / Getty Images

Dat Paul doorhad hoe hij de show moest stelen, was duidelijk. In 2017, 2018, 2021 en 2023 behoorde hij volgens Forbes tot de bestbetaalde creators van YouTube. En Paul zou vaker in een lijstje van Forbes terechtkomen, maar daarover later meer.

Bokscarrière

In de jaren erna maakte Paul ook muziek en richtte hij zich op een carrière in het boksen. In eerste instantie deed hij dat - net als veel andere YouTubers - op amateurniveau tegen andere beroemde mensen. In 2018 debuteerde Paul in de ring tegen Deji Olatunji, terwijl broer Logan tegen KSI, de broer van Deji, vocht op dezelfde dag.

Na een volgend gevecht tegen een YouTuber besloot Paul het serieuzer te gaan aanpakken. Niet meer tegen influencers, maar tegen oud-vechters. Zo vocht hij tegen meerdere voormalig UFC-vechters en ook tegen Tommy Fury. Niet voor niks de halfbroer van Tyson Fury, wereldkampioen bij de zwaargewichten. Het gevecht tegen Fury is nog steeds het enige dat Paul verloor.

Bestbetaalde atleten

Ondertussen had Paul al een aardig centje verdiend met vechten. In 2022 stond hij in de lijst van Forbes van bestbetaalde atleten ter wereld. Op dat moment had hij al zo'n 38 miljoen dollar verdiend met het vechten tegen andere influencers.

In de bokswereld verloor Paul zijn streken absoluut niet. Hij deed van alles om de headlines te halen, hoe kinderachtig ook. Toen broer Logan tegen Floyd Mayweather moest vechten, ging Jake er tijdens de staredown vandoor met de pet van de vechtsportlegende. "Gotcha hat", riep hij triomfantelijk.

The Problem Child

Niet voor niks luidt zijn bijnaam The Problem Child. Paul houdt wel van een beetje oorlog. Zeker een aantal jaar geleden had hij enorm veel haters en werd er door groepen mensen regelmatig 'Fuck Jake Paul!' geschreeuwd als hij ergens binnenkwam. Dat is de laatste jaren redelijk omgeslagen. De haters druipen langzamerhand af, of komen gewoon niet meer op de plekken waar hij komt.

Wereldkampioen boksen

Paul was klaar met het vechten tegen 'net niet'-boksers en stelde zichzelf een belangrijk doel: wereldkampioen worden. "Ik wil één van de grootste verhalen in de sporthistorie creëren: van een acteur bij Disney Channel naar wereldkampioen boksen in minder dan zes jaar."

Om wereldkampioen te worden, wist Paul dat hij moest afstappen van de pay-per-view-gevechten (PPV). Dan maar minder geld verdienen. Hij stapte over naar het reguliere boksen en kwam daar tegenover André August en Ryan Bourland te staan. Geen topnamen, maar aardige vechters om een nieuwe stap mee te zetten in de bokswereld. Ze bleken totaal niet opgewassen tegen Paul.

Puerto Rico

Overigens traint Paul in Puerto Rico, waar hij wordt omarmd. Hij heeft daar de bijnaam El Gallo de Dorado gekregen, wat 'Het Goudhaantje' betekent. Het laatste gevecht, tegen Bourland, was ook in Puerto Rico. Hij sloeg zijn tegenstander in de eerste ronde al naar de grond en won op die manier via een TKO (technische knock-out).

Gevecht tegen Mike Tyson

Op 7 maart maakte Paul een nieuwe tegenstander bekend: Mike Tyson. De oud-wereldkampioen werd in zijn tijd The Baddest Man on the Planet genoemd, maar is inmiddels wel 57 jaar oud. De aankondiging leverde dan ook heel veel verontwaardigde reacties op. Kon Paul wel, tegen zo'n oudje? Op sociale media liet Tyson zien nog héél harde stoten uit te kunnen delen. Het gevecht staat voor 20 juli op de planning en wordt live uitgezonden op Netflix.

Jutta Leerdam

Wie - ongeacht het resultaat tegen Tyson - heel trots is op Paul, is Jutta Leerdam. De Nederlandse schaatsster is sinds 3 april 2023 de vriendin van de Amerikaan. Zij schreef na de aankondiging van het gevecht op Instagram: "Je begon vijf jaar geleden pas in deze sport en nu ga je vechten met de legendarische Mike Tyson. Jouw grote manier van denken en hoe je het telkens weer laat lukken, zijn indrukwekkend. Ik hou van het kijken naar wat je doet."

Showkoppel

De twee zijn inmiddels een waar showkoppel. Van een basketbalwedstrijd van Miami Heat tot een vakantie in Costa Rica: het koppel is via Instagram overal te volgen. Eind januari was Paul nog aanwezig bij een World Cup-schaatswedstrijd in Salt Lake City, waar hij schreeuwend zijn vriendin stond aan te moedigen op het middenterrein. Leerdam pakte zilver op de 1000 meter, wat ze met tegenzin op de vlog van Paul moest laten zien. Ze heeft inmiddels ook een goede band met haar schoonmoeder:

Zo is Paul op het ene moment in de grootste steden van de Verenigde Staten en is hij op het andere moment in de Nederlandse koeienlucht te vinden. Tijdens de kerstdagen trakteerde hij de complete familie Leerdam nog op Louboutins en in april 2023 werd Paul in het Friese Joure gespot. Leerdam zelf woont namelijk in Heerenveen, omdat daar Thialf (de beste laaglandschaatsbaan ter wereld) ligt.

