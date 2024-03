Grote zorgen om gevecht Jake Paul vs. Mike Tyson: 'Dat is geen goed idee'

De trainer van Conor McGregor, John Kavanagh, vindt het een oliedom idee dat Jake Paul en Mike Tyson met elkaar gaan vechten. Hij hoopt voor de 57-jarige Tyson dat het bij een wedstrijdje sparren blijft.

"Volle bak stoten tegen je hoofd op je 58ste... Dat is geen goed idee, wie je ook bent. Dat moet je gewoon niet doen." De woorden van Kavanagh bij The MMA Hour zijn duidelijk. Het gevecht vindt plaats op zaterdag 20 juli en Tyson is dan 58 jaar.

De Ierse coach en voormalig MMA-vechter hoopt dan ook van harte dat het bij een wedstrijdje sparren blijft. "Jake slaat hard, hij heeft een paar jongens knock-out geslagen. Dus ik hoop dat ik denk wat het gaat worden: een wedstrijdje voor de entertainment."

Speciale regels om knock-out te forceren

Kavanagh kan wel eens bedrogen uitkomen, want dit weekend lekten de regels rondom het gevecht uit. De ronden duren twee minuten in plaats van drie én de handschoenen zijn zwaarder gemaakt. Dat schijnt juist allemaal te zijn gedaan om een knock-out te forceren. Pas dán wordt er een winnaar aangewezen, volgens die uitgelekte regels.

Jutta Leerdam

Kavanagh is niet de enige die zich zorgen maakt over het gevecht, dat wordt uitgezonden op Netflix. Ook Jutta Leerdam kijkt met zenuwen vooruit, maar dan om een andere reden. Bij het zien van de trainingsbeelden van 'Iron Mike' schrok ze flink. "Wat als hij je knock-out slaat?, vroeg de Westlandse schaatsdiva in de podcast BS w/ Jake Paul.