Geen Matthijs van Nieuwkerk, maar Humberto Tan in RTL-programma rond Olympische Spelen

Humberto Tan presenteert deze zomer een programma van RTL rond de Olympische Spelen. Dat heeft RTL vrijdag bekendgemaakt.

De presentator neemt daarmee het stokje over van Matthijs van Nieuwkerk, die de show eigenlijk zou presenteren maar zijn terugkeer op televisie uitstelde na nieuwe beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres. Het nieuwe programma van RTL wordt gemaakt in Parijs, waar deze zomer van 26 juli tot 11 augustus de Olympische Spelen plaatsvinden.

In de oorspronkelijke plannen zou Matthijs van Nieuwkerk zeven avonden per week te zien zijn. Nadat de samenwerking met de presentator begin deze maand in de ijskast werd gezet, ging RTL op zoek naar een vervanger, zo liet het donderdag aan het Algemeen Dagblad weten.

Bruisend, vrolijk en informatief

Die heeft de zender dus gevonden in Humberto Tan. De 58-jarige presentator zal drie weken lang op de buis te zien zijn met een dagelijks programma over het sportspektakel. "Het moet een bruisend, vrolijk, informatief, inspirerend, leuk programma worden om naar te kijken", aldus de presentator in RTL Boulevard.

Tan wilde verder niet inhoudelijk reageren op de beschuldigingen die tegen Van Nieuwkerk zijn geuit, maar stelde wel dat 'iedereen een nieuwe kans verdient'. "Ik ben er niet bij geweest. Laat ze het onderzoeken, ik ben benieuwd. Zelfs mensen die een moord hebben gepleegd komen ooit terug. Iedereen krijgt een tweede kans, dus ook Matthijs van Nieuwkerk. En wanneer dat is, dat is aan collega’s, een zender en ook aan kijkers. Of kijkers het wel of niet accepteren, dat zullen we zien."

Nieuwe shows

RTL heeft daarnaast ook bekendgemaakt dat Tan zijn contract met drie jaar heeft verlengd. Behalve het olympische programma worden er samen met hem nog een aantal nieuwe shows ontwikkeld.