Jake Paul wist meteen dat hij met Jutta Leerdam wilde trouwen, maar: 'Ik vond jou zo ongemakkelijk'

Jutta Leerdam en Jake Paul zijn inmiddels een echt showkoppel, maar zelfs hun relatie begon knullig, lief en met vallen en opstaan. De Nederlandse schaatsster werd in het begin zelfs ongemakkelijk van Paul. Dat geeft ze toe in Pauls podcast BS.

Leerdam was te gast in de nieuwe aflevering van de podcast van Jake Paul. Dat kanaal heeft bijna 2,5 miljoen abonnees. Jake Paul twijfelde dan ook even toen Leerdam begon over hoe ze elkaar ontmoetten. "Hebben we dit eigenlijk wel publiekelijk bekendgemaakt al?", vroeg Paul zich hardop af.

'Dat vond ik zo cringe'

De normaal zo brutale Paul moest even aanhoren wat Leerdam van hem vond toen hij in haar DM's op Instagram probeerde contact te leggen. "Jij stuurde: je moet me leren schaatsen, LOL. Dat vond ik zo cringe (Engels voor ongemakkelijk, red.). Zoveel mensen zeiden dat tegen mij in die tijd. Ik dacht: hmmh, alweer zo iemand", herinnerde Leerdam zich.

'Ik zat drie dagen achter elkaar op Google Translate'

Wat schreef Paul dan allemaal in die DM's naar Jutta? Drie dagen lang zat ik uren achter elkaar op Google Translate. Daar typte ik dan dingen in die ik in het Nederlands wilde zeggen. Hoeveel zinnen ik wel niet ingetypt heb om te laten vertalen en toch weer heb weggehaald, dat was echt hilarisch", zei Paul eerlijk.

'Dat was zakelijker'

Toch gooide hij het over een andere boeg. Hij merkte dat het nog niet helemaal werkte. "Het eerste dat je zei, was dat ik in deze podcast moest komen", zei Leerdam. "Dat maakte het minder duidelijk dat je me leuk vond. Het was zakelijker. Ik was sowieso wel van plan om naar deze show te komen, maar toen vond ik dat ik wel wat vriendelijker kon reageren." Paul bevestigde dat en zei: "Dat heeft wel gewerkt, toch?" Dat werkte wel voor Jutta.

'Dit is de vrouw die ik ga trouwen'

Jake Paul was heel gespannen om Leerdam dingen te vragen en te vertellen. Tegen een vriend was hij openhartig. "Ik zei tegen hem: wat moet ik doen. Dit is de vrouw die ik ga trouwen, die mijn vrouw wordt." Die zenuwen werden alleen maar erger toen Paul wist dat hij met Leerdam ging facetimen even later. "Hij was zó nerveus en gespannen", zei een vriend bij de podcast. "Ja, het voelde echt als een date", was Paul eerlijk.