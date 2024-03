'Manchester United-speler lurkte aan lachgasballon voor harde crash met zijn auto'

Brandon Williams, voetballer van Manchester United, zou lachgas hebben gebruikt voordat hij crashte met een snelheid van 120 kilometer per uur. Dat bleek uit een rechtbankzitting op vrijdag.

Williams, die op dit moment wordt verhuurd aan Ipswich Town, moest voor de rechtbank verschijnen voor het ongeluk van vorig jaar. Getuigen hadden gezien dat de 23-jarige Engelsman aan ballonnetjes gevuld met lachgas aan het lurken was, schrijft het Engelse tabloid The Sun.

Williams ontkent alles

Maar dat ontkende de verdediger. Volgens hem had hij helemaal niet gevaarlijk gereden en was hij niet verantwoordelijk voor het ongeluk. Hij zou ook niet onder invloed zijn geweest en hij was gewoon verzekerd, ook al zei de rechter dat dat niet zo was. De zaak komt op 19 april opnieuw voor in een rechtbank in Chester.

Afkickkliniek

Williams speelde in totaal 51 wedstrijden voor het eerste team van Manchester United. De verdediger wordt momenteel verhuurd aan Ipswich Town, waar hij geblesseerd moet toekijken. Volgens The Sun heeft hij vorige maand in een afkickkliniek gezeten voor zijn verslaving aan lachgas.