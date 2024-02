Marcus Rashford gooit kapotgereden auto in de verkoop: verlies van half miljoen pond dreigt

Marcus Rashford reed in september zijn dure Rolls Royce in de prak en heeft besloten de auto nu maar in de verkoop te gooien. Goed nieuws voor iedereen die nog een nieuwe auto zoekt: de auto wordt via een veiling verkocht. Het lijkt er voorlopig op dat de aanvaller van Manchester United flink verlies gaat lijden.

De auto is 700.000 pond waard, maar Rashford zorgde voor flink wat schade toen hij in september crashte. De voetballer van Manchester United botste met een andere auto, maar zowel hij als de 74-jarige vrouw in het andere voertuig raakten niet gewond. Wel leverde het flinke schade op aan de Rolls Royce van Rashford.

Vooral de linkervoorkant was na het ongeluk flink toegetakeld en volgens The Sun zeggen experts dat er ruim 100.000 pond nodig is om de auto weer rijklaar te maken. Er staat net iets meer dan duizend kilometer op de teller, dus verder is het voertuig nog zo goed als nieuw.

De auto wordt geveild via Salvage Market en tot nu toe zijn er al meer dan honderd biedingen gedaan. Het hoogste bod staat nu op 153.000 pond. Dat is dus flink lager dan de oorspronkelijke waarde en gezien het feit dat het een ton zou kosten om de auto te herstellen, lijkt het voorlopig een koopje. Iedereen kan nog tot maandag 26 februari een bod uitbrengen.

Rashford is aan een wisselvallig seizoen bezig bij United. Vorig seizoen scoorde hij nog zeventien keer in de Premier League, maar nu staat de teller nog maar op vijf. Wel maakte hij drie doelpunten in de laatste vijf competitiewedstrijden. De ploeg van Erik ten Hag staat op de zesde plaats en werd al uitgeschakeld in Europa.

De Engelse aanvaller viel dit jaar meer op door randzaken. In september crashte hij dus met zijn auto en afgelopen maand meldde hij zich ziek bij de club, terwijl een avond eerder nog in een nachtclub werd gespot. Ten Hag besloot hem in de volgende wedstrijd toch op te stellen en dat vertrouwen werd beloond: Rashford scoorde.