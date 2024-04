Memphis Depay is nu ook schilder: 'Het is vredig, dit werkt voor mij'

Memphis Depay sukkelt helaas van de ene na de andere blessure. Kort na zijn comeback in de eerste maanden van 2024, ligt hij er door een spierblessure weer uit. De aanvaller verveelt zich niet tijdens de revalidatie: hij is ook kunstenaar.

Dat was de oud-speler van PSV en Barcelona trouwens al, want Memphis brengt al enkele jaren hiphoptracks uit. Nieuw is dat de aanvaller ook de kwast oppakt om kleurijke doeken te schilderen. Bij Sportnieuws.nl zijn we geen kunstkenners, maar zo op het eerste oog lijken zijn bruuske penseelsterken raakvlakken te hebben met expressionisme en outsider art.

Vredig

Voor zijn kunstzinnige dribbels heeft Memphis een nieuw account op Instagram geopend: memphisartcollection. In een Story zegt hij: "Ik werk aan een nieuw doek. Een van mijn favoriete bezigheden. Ik ben geïnspireerd door verschillende dingen in de wereld, verschillende energieën, kleuren, gebeurtenissen uit mijn leven. Ik smijt het op een doek. Dat heb ik nooit eerder gedaan. Ik voel me er goed bij. Het prikkelt me, het is vredig. Dit werkt voor mij. Ik voel me blij, ik voel vreugde. Niemand anders kan dat voor je doen."

Jeugdjournaal

Het Jeugdjournaal maakte al eens een kort item over de schilderende Memphis. Bekijk hieronder de TikTok-video.