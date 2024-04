'Memphis Depay mist Champions League-tweeluik met Borussia Dortmund door spierblessure'

Memphis Depay staat volgens Spaanse media weer een tijdje buitenspel door een spierblessure. De aanvaller zou afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt op de training. Depay mist daardoor de Champions League-duels met collega-internationals Donyell Malen en Ian Maatsen.

Wat Memphis precies mankeert, is niet bekend. Ook is er nog geen officiële bevestiging vanuit Atlético Madrid. Marca schrijft dat de heenwedstrijd (op 30 april of 1 mei) van een eventuele halve finale in de Champions League ook in gevaar komt. Het EK lijkt dus geen probleem te worden voor de Nederlander.

Memphis maakte vorige week nog 66 minuten vol in de uitwedstrijd tegen Villarreal. Die wedstrijd won Atléti op het nippertje met 2-1. Afgelopen weekeinde was de ploeg vrij in LaLiga vanwege de Spaanse bekerfinale die op het programma stond.

Blessure Memphis

Het is voor Memphis de zoveelste spierblessure in zijn tijd bij Atlético Madrid. Eerder dit seizoen stond hij al twee maanden aan de kant en miste hij de interlands met het Nederlands elftal en een flink aantal wedstrijden bij zijn club. Zaterdag werd Memphis per brancard van het veld gedragen, het is alleen niet bekend of hij bij die botsing een spierblessure opliep.

In de vorige ronde van de Champions League was Depay enorm van waarde voor Atlético Madrid. Vlak voor tijd maakte hij tegen Inter, verliezend finalist van vorig seizoen, de 2-1, waardoor beide ploegen gingen verlengen. Daarin werd niet gescoord en dus kwamen er penalty's. Memphis jaagde zijn strafschop hard erin en mede daardoor won Atlético.

Op woensdag 10 april spelen Atlético Madrid en Borussia Dortmund het heenduel in Estadio Metropolitano, zes dagen later is in Duitsland de return.