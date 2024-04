Roddelblad maakt eerste foto van Hélène Hendriks met partner: 'Kan beter niet met haar trouwen'

Hélène Hendriks (43) wil haar privéleven ook echt privé houden, maar de tv-presentator uit Breda heeft dan helaas het verkeerde beroep gekozen. Het gezicht van Oranjezomer en Oranjewinter wil bijvoorbeeld weinig zeggen over wie haar partner is, maar eigenlijk ligt alles inmiddels wel op tafel.

In februari ontdekte juicekanaal Reality.FBI dat Hendriks een 22 jaar oudere partner heeft: Frans Vinju. De twee zouden elkaar kennen uit de hockeywereld. Party kwam ook met geruchten dat Hendriks zou gaan trouwen. In Vandaag Inside, waarin ze vaak te gast is, werd die roddel besproken. Ze deed er lacherig over: "Ja, het kan nog gebeuren dit jaar, maar dan moet wel iemand mij vragen." Waarmee ze wederom vakkundig in het midden liet of ze sowieso een partner heeft.

Hélène Hendriks en Frans Vinju

Privé ging op onderzoek uit en spotte Hendriks met Vinju op een terras in Breda. Het roddelblad is er trots op dat zij de eerste gezamenlijke foto van Hendriks en Vinju hebben gekiekt. Daarnaast spitte het blad in de archieven en kwam tot de ontdekking dat het koppel een geregistreerd partnerschap heeft. Ze wonen samen in een villa te Bavel, een dorp in de gemeente Breda.

Trouwen

In een video van Prive op de site van De Telegraaf gaat hoofdredacteur Evert Santegoeds dieper in op de relatie. Vinju wordt aangekondigd als "de man die Helene gelukkig maakt". Hij constateert dat Hendriks niet op toybys valt, gezien de leeftijd van Vinju.

"Hij is ook sportief, zit in de hockeywereld in Breda", zegt hij. "Hij is stadionspeaker in Breda en doet veel met YouTube. Daarmee heeft hij niet de kijkcijfers die Hendriks haalt. Hij is gesteld op zijn privacy en wil niet in de publiciteit. Dus hij kan beter niet met haar trouwen. Gegarandeerd dat daar fotografen op af komen."