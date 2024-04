Romeo Beckham daagt Luke Littler uit op Instagram: 'Zin in een wedstrijdje?'

Romeo Beckham, de zoon van David, heeft dartsensatie Luke Littler via sociale media opgeroepen voor een uitdaging. Beckham houdt ook wel van een potje darten, en denkt dat hij wel kans zou maken tegen de zeventienjarige Littler.

"Zin in een wedstrijdje?", daagt Beckham Luke the Nuke uit in het bijschrift van een foto op Instagram. Op de afbeelding is te zien dat hij zijn eerste pijl richting het dartbord gooit en ze vervolgens weer van het bord afhaalt. Wat hij precies gegooid heeft valt er niet uit op te maken.

Littler is groot fan van Manchester United, dus een potje darten tegen de 21-jarige zoon van United-legende David Beckham sluit hij niet uit. Op het bericht van Romeo reageert hij met een emoji van twee ogen, waarmee hij lijkt te zeggen 'wie weet...'.

De volgers van Beckham weten wel wie er met de winst vandoor zou gaan, mocht het tot een duel komen, en dat is niet de voetballer van het tweede team van Brentford. "Makkelijk werk voor jou, Luke", reageert een van hen. "Die wedstrijd duurt maar vijf minuten", zegt iemand anders.