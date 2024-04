Dit is de reden achter het walk-on nummer van Luke Littler: 'Ik zong het de hele dag toen ik tien jaar oud was'

Luke Littler heeft onthuld wat de reden is achter zijn keuze voor een walk-on nummer. De darter zingt het nummer al van kinds af aan, maar de inspiratiebron voor zijn opkomstmuziek blijkt een oorsprong te hebben in een andere sport.

Zeven jaar geleden bezocht Littler namelijk met zijn vader het worstelevenement WrestleMania in Florida. Daar hoorde hij het nummer Greenlight van Pitbull, dat nu het vaste nummer is tijdens de walk-on van de 17-jarige darter.

"Ik was daar voor het eerst. Het was een goed nummer. Ik zong het de hele tijd toen ik tien jaar oud was", vertelt Littler. "Ik dacht, als ik het ooit maak dan wordt dit mijn opkomstnummer."

De fans van Littler zijn ook blij met zijn nummerkeuze. Tijdens de walk-ons van de darter wordt meestal flink meegezongen door het publiek. Hij gebruikt het nummer al sinds zijn professionele debuut en is niet van plan het binnenkort te veranderen.

"Voorlopig blijf ik bij dit liedje. Ik heb niet nagedacht over een vervanging. Gerwyn Price had eerst Ice Ice Baby en daarna Katy Perry. Dat was raar."

De dartsensatie is tegenwoordig niet meer zo geïnteresseerd in worstelen. Hoewel hij wel uitgenodigd is voor WrestleMania in de O2 Arena in Londen. "Ik weet nog niet of ik ga", aldus Littler. "Als ik beschikbaar ben wel. Ik kijk het nog een klein beetje, maar niet meer zoveel als in 2017 en 2018."