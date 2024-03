Vriendin Max Verstappen volledig gebroken: 'Hartverscheurend om weg te zijn'

Max Verstappen begint dit weekend aan de eerste Grand Prix van het nieuwe seizoen. De Nederlandse coureur wil in Bahrein gelijk de toon zetten. Voor zijn werk reist Verstappen de hele wereld over, maar ook zijn vriendin Kelly Piquet doet dat. Op haar Instagram deelt ze dat dat niet allemaal rozengeur en maneschijn is en soms zelfs hartverscheurend.

De Braziliaanse vriendin van Verstappen is model en voor haar werk is ze veel van huis weg. Dit betekent dat ze haar dochtertje Penelope, die zij heeft vanuit een eerdere relatie met Formule 1-coureur Daniil Kvyat, veelal moet missen.

Op haar Instagram plaatste Piquet een story nadat ze voor de zoveelste keer haar dochter achter moest laten om voor haar werk in het vliegtuig te stappen. "Amper een stop van 24 uur bij P (Penelope, red.) om vervolgens weer in het vliegtuig te stappen. Hartverscheurend om weg van haar te zijn, maar er komen drukke dagen aan met leuk werk. Ik tel de minuten af totdat ik weer thuis ben."

Max Verstappen: Formule 1-wereldkampioen die auto én vriendin afpakte van concurrent Als zoon van twee coureurs was het lot van Max Verstappen eigenlijk al bij zijn geboorte geschreven. Maar hoe hij de Formule 1 zou gaan veroveren en domineren, had niemand durven voorspellen. Hij kwam, zag en overwon. Dit is Max Verstappen, de 26-jarige racecoureur uit het Belgische Hasselt, die zich veel meer Nederlander voelt.

Verstappen en kinderen

Verstappen is samen met Piquet veel bezig met het opvoeden van Penelope. Daarnaast is er alle ruimte voor vader Kvyat, die dicht bij hen woont. "Kelly en ik vinden het belangrijk dat Penelope een sterke band heeft met haar vader. Het is niet mijn bedoeling om zijn plaats in te nemen, op welke manier dan ook. Maar als ik thuis ben, zie ik haar vrijwel elke dag. Ze is een schattig meisje, we kunnen het goed met elkaar vinden", zo vertelde Verstappen eerder aan HUMO.

Bahrein

In Bahrein, waar Verstappen vorig jaar won, hoopt de Nederlander van Reb Bull op een sterke start van het seizoen. Tijdens de eerste twee vrije trainingen was dit nog niet helemaal het geval, maar de vorige seizoenen leerden ons dat hier soms weinig uit af te leiden valt. Vrijdagmiddag start de kwalificatie om 17.00 uur Nederlandse tijd. De race is zaterdag om 16.00 uur.