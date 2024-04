Darter Wessel Nijman opent Euro Tour in Graz met overwinning

Wessel Nijman heeft de Austrian Darts Open afgetrapt met een overwinning. Het was voor de Nederlander de eerste keer dit jaar dat hij meedeed aan een Euro Tour. In de eerste ronde was hij met 6-5 te sterk voor de Kroaat Romeo Grbavac.

Over de hele partij was Nijman de betere speler op het podium. Met een 5-3 voorsprong kreeg de Nederland twee matchdarts vanaf 56. Deze liet hij echter liggen, waardoor de Kroaat terug in de partij kwam. Met een 5-5 stand gooide Nijman een sterke leg, waar hij weer op 56 uitkwam. Dit keer gooide hij het wel uit.

Tijdens de vrijdagmiddagsessie komen nog twee Nederlanders in actie. Eerst is het de beurt aan Jeffrey de Zwaan. Hij gooit tegen Karel Sedlacek. Richard Veenstra speelt later op de middag tegen Ricky Evans.

Van Barneveld en Van Gerwen

Raymond van Barneveld maakt vanavond zijn opwachting in Graz. Hij speelt tegen de Belg Mike De Decker. Even daarvoor komt ook Gian van Veen in actie. Hij neemt het op tegen de Portugees José de Sousa.

Michael van Gerwen is, net als Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode, een geplaatste speler in Oostenrijk. ZIj stromen zaterdag pas in. Noppert kent in ieder geval zijn tegenstander al: dat wordt Nijman.