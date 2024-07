'Dat is het plan': dartlegende Phil Taylor wil snel terugkeren na 'nachtmerrie'

Dartslegende Phil Taylor heeft via social media van zich laten horen na de operatie die hij heeft ondergaan. De Engelsman vertelt hoe het met hem gaat en ook wanneer zijn terugkeer aan de oche gepland staat.

Op X deelde de zestienvoudig wereldkampioen dat hij het goed maakt na de operatie, die hij onderging vanwege hevige pijn als gevolg van artritis in zijn heupen. Die auto-immuunziekte zorgt voor ontstekingen, waardoor hij '7 dagen per week, 24 uur per dag' pijn ervaarde. Taylor noemde het 'een nachtmerrie'.

The Power vertelt drie weken na de operatie dat hij geen krukken meer nodig heeft en snel weer zijn pijlen hoop te kunnen werken. "Nog drie weken en ik sta aan het oefenbord om me voor te bereiden op de seniors. Hopelijk is alles nu weer terug naar normaal - dat is het plan. Tot gauw", sluit Taylor af.

Volgende deelname aan toernooi

De 63-jarige darter sloot in 2018 zijn professionele loopbaan af na de verloren WK-finale tegen Rob Cross, maar doet nog wel mee aan toernooien voor senioren. Daar imponeert hij nog niet bepaald zoals hij dat als prof wel deed, mede door de artritis.

Zo werd hij in februari al in de eerste ronde uitgeschakeld op het WK voor senioren, door de Duitse debutant Manfred Bilderl. The Power kwam in die partij niet verder dan een gemiddelde van 74,53 punten per beurt. Hij hoopt nu zijn carrière pijnvrij af te kunnen sluiten op een hoog niveau en mikt op deelname aan de World Senior Matchplay in oktober.

Just a little update before the return of The Power. pic.twitter.com/WN94WW0N1f — Phil Taylor (@PhilTaylor) July 6, 2024

Taylor was jarenlang een belangrijke concurrent van Nederlandse dartgrootheden Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen.