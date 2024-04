European Darts Grand Prix | Jarige Barney in actie, Danny Noppert door en Dirk van Duijvenbode uitgeschakeld

Voor alle Nederlandse dartsliefhebbers stond de Premier League-avond in Ahoy deze week natuurlijk centraal, maar ook dit weekend wordt er weer met pijlen gegooid. Onder anderen Michael van Gerwen, Luke Littler, Luke Humphries én de jarige Raymond van Barneveld komen in actie tijdens de European Darts Grand Prix 2024 in Duitsland.

's Middags viel het doek voor Dirk van Duijvenbode. Aubergenius kreeg verrassend hard klop van Ritchie Edhouse (1-6). Van Duijvenbode kwam maar tot een gemiddelde van 85,53. Een wedstrijd later was Danny Noppert aan de beurt. Hij won wél. The Freeze rekende in een nagelbijter af met Daryl Gurney. Noppert moest zijn tegenstander breken in de beslissende elfde leg en deed dat: 6-5.

Vrijdag

Vrijdag werden de eerste rondes al gespeeld. Toen versloeg Van Barneveld de thuisspeler Franz Roetzsch met 6-2. Goed nieuws voor Van Barneveld dus, want hij weet dat hij deze zaterdag (op zijn verjaardag) nog een keer in actie mag komen in Duitsland. Dat geldt niet voor Gian van Veen en Niels Zonneveld, want zij sneuvelden vrijdag al in de eerste ronde. Jeffrey Sparidaans won wel en zit dus ook nog in het toernooi.

Vijf Nederlanders en herhaling van WK-finale

Naast Noppert, Van Barneveld en Sparidaans is er nog één Nederlander actief: Michael van Gerwen. Hij komt net als Barney zaterdagavond in actie, terwijl Sparidaans de laatste wedstrijd van de middagsessie gooit.

De meest bijzondere clash in de tweede ronde is de herhaling van het meest recente WK darts. Wereldkampioen Luke Humphries en verliezend finalist Luke Littler staan in Duitsland weer tegenover elkaar.

Julia Evans: de 18 jaar jongere vrouw van Raymond van Barneveld die dag moest wachten op haar trouwdag Raymond van Barneveld blaast op 20 april 57 kaarsjes uit. De vijfvoudig wereldkampioen viert zijn verjaardag uiteraard samen met zijn grote liefde Julia Evens, met wie hij in 2023 in het huwelijksbootje stapte. Maar wie is die 18 jaar jongere Engelse eigenlijk, die een dag moest wachten op haar trouwdag?

Speelschema European Darts Grand Prix

Middagsessie (vanaf 13.00 uur)

Krzysztof Ratajski - Scott Williams 4-6

Ross Smith - Luke Woodhouse 6-2

Ryan Searle - Stephen Bunting 5-6

Dirk van Duijvenbode - Ritchie Edhouse 1-6

Danny Noppert - Daryl Gurney 6-5

Johnny Clayton - Chris Dobey

Dave Chisnall - Keane Barry

Josh Rock - Jeffrey Sparidaans

Avondsessie (vanaf 19.00 uur)

Gary Anderson - Christian Perez

Gerwyn Price - Brendan Dolan

Michael Smith - Raymond van Barneveld

Damon Heta - Micky Mansell

Rob Cross - Martin Schindler

Michael van Gerwen - Johan Engström

Luke Humphries - Luke Littler

Ricardo Pietreczko - Gabriel Clemens