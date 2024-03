German Darts Grand Prix | Raymond van Barneveld heeft met Gian van Veen erg lastige eerste ronde

De loting is gedaan voor de German Darts Grand Prix in München dit weekend. Tijdens Pasen gaat de Euro Tour weer verder en dit levert een aantal zeer mooie potjes op, waaronder Raymond van Barneveld tegen Gian van Veen.

Het Nederlandse onderonsje is een van de betere partijen tijdens de eerste ronde op zaterdag. Ook Peter Wright tegen Jose de Sousa en Dimitri van den Bergh tegen Gabriël Clemens zijn wedstrijden om naar uit te kijken.

In totaal doen er tien Nederlanders mee aan de German Darts Grand Prix. Vijf van hen komen zaterdagmiddag al in actie. Dat zijn Kevin Doets, Jermaine Wattimena, Jeffrey de Zwaan, Richard Veenstra en Niels Zonneveld.

Grote namen

In de tweede ronde stromen de grote namen, en daarbij de drie overgebleven Nederlanders, in. Zo speelt Danny Noppert tegen de winnaar van Van Barneveld tegen Van Veen. Ook Michael van Gerwen kan een landgenoot treffen, maar dan moet De Zwaan zaterdag wel zien te winnen.

Dirk van Duijvenbode kent een lastige loting. Hij speelt tegen de winnaar van het duel tussen Nathan Aspinall en Michael Unterbuchner. Een strijd tegen de Engelsman uit de Premier League zit er dus dik in. Gerwyn Price heeft het ook niet getroffen. Hij gooit tegen de winnaar van Wright tegen De Sousa.

De volledige loting van de German Darts Grand Prix vind je hieronder!

Luke Littler

Een opvallende afwezige in München is Luke Littler. De tienersensatie won donderdag zijn eerste avond in de Premier League, maar kwalificeerde zich in februari niet voor dit Euro Tour-toernooi.

Ook Gary Anderson, tweevoudig wereldkampioen en een van de mannen in vorm dit jaar op de vloer, is er niet bij. The Flying Scotsman heeft een schouderblessure en kan daardoor niet in actie komen in München. Hij is vervangen door Luke Woodhouse, die het hoogst stond op de reservelijst.